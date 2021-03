Notas do Enem são divulgadas pelo MEC

Na tarde de hoje as notas individuais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foram divulgadas na Página do Participante e no aplicativo do exame. Muitos alunos reclamam nas redes sociais da dificuldade para entrar site do Inep por sobrecarga de acessos.

Do total de 2.723.583 redações corrigidas, 28 participantes atingiram a nota máxima (1.000) e 87.567 zeraram. Com 1,12% a redação em branco foi o maior motivo da nota zero. Seguido de fuga do tema (0,93%) e cópia do texto motivador (0,46%).

Linguagens, códigos e suas tecnologias teve a maior média geral entre as provas objetivas co 523,98. Logo em seguida está Matemática e suas tecnologias com a média em 520, 73. Seguida de ciências humanas e suas tecnologias com 511,64 e ciências da natureza e suas tecnologias 490,39.

O login único do Governo Federal deve ser usado para acessar às notas. Caso o aluno tenha esquecido a senha, o sistema permite recuperá-la. Basta inserir o CPF no campo indicado, selecionar avançar e clicar no link “Esqueci minha senha”.

O aluno pode escolher a opção da versão impressa, digital e do Exame Nacional do Ensino Médio para adultos privados de liberdade e jovens sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Enem PPL). O resultado dos treineiros, no entanto, só será divulgado no dia 28 de maio de 2021.

Instituições de ensino superior no Brasil e em Portugal aceitam as notas individuais do Enem. Também são aceitas em programas governamentais de financiamento e apoio ao estudante, como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (ProUni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Enem histórico

Foram mais de 55% dos inscritos, acima de 3 milhões de estudantes que não fizeram as provas em meio à pandemia e pedidos de novo adiamento.

Dos 5.893.369 inscritos, 3.029.391 não realizaram a prova em nenhum dia de aplicação.