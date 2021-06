“Nossa vida importa”, dizem mulheres em ato contra o feminicídio

Um ato organizado pelo coletivo Levante Feminista reuniu cerca de 100 pessoas na entrada do Plaza Shopping na noite desta segunda-feira (7) para pedir “Parem de nos matar”. Um grito de socorro pela violência sofrida pelas mulheres que tem como fim, a morte. A família de Vitórya Melissa estava presente no ato pedindo justiça. A jovem foi morta a facada dentro do shopping no último dia 2 de junho por um colega de estudo que não aceitou o fato de não ter seu sentimento correspondido por Vitórya.

“Nesse momento nós estamos aqui reunidos porque aconteceu uma coisa muito horrível na minha vida. A minha filha Vitórya Melissa foi assassinada por um cara que nós não conhecíamos. Eu não faço ideia como eu ia fazer se eu fosse sozinha, sem vocês para me ajudar. Eu não ia aguentar essa dor sozinha. Peço a todos, como mãe: JUSTIÇA! NÃO É NÃO, SEMPRE. E o homem tem que aceitar”, disse, muito emocionada, Marcia Mota, mãe de Vitórya.

Marcia Mota, mãe da Vitórya Melissa

No início do ato, um homem não identificado, foi afastado pelos policiais depois de jogar um saco em direção as pessoas que participavam da manifestação.

A estudante de direito da Universidade Federal Fluminense (UFF), Luana Alves, de 22 anos, chegou ao shopping sem saber sobre o ato e resolveu se unir ao grupo “Eu só vim encontrar uma amiga no shopping e me deparei com o ato aqui na frente. Resolvi ficar porque sou mulher. E a gente só quer respeito. Mais nada além disso. Se eles foram capazes de aprender a matar, eles precisam aprender a respeitar”, disse.

A professora Rachel Simas, professora de Educação Básica e militante do Sindicato dos Servidores do Colégio Pedro II, diz que mulheres não podem mais morrer somente pelo seu gênero. “A gente só recebe notícia o tempo todo da morte de mulheres. Não somos propriedades de ninguém. Na pandemia a violência doméstica aumentou. Estamos morrendo. Chega!”.

Contando seu relato e emocionando aos presentes, Juliana Veiga, de 32 anos, disse que o ato era pela memória e pela vida de todas as mulheres do Brasil.

“A vida das mulheres importa. Esse ato é simbólico. É por todas as mulheres do país. Eu vivi isso, esse sentimento de impotência diante de um homem que quer tirar nossa vida. Eu implorei para viver e consegui lutar. Eu saí viva. Infelizmente muitas não tem a mesma sorte. Mas nós continuaremos lutando para que essas vidas não tenham sido tiradas em vão”, desabafou.

Um outro movimento questionou a segurança do shopping já que funcionárias de outras lojas denunciaram um assédio no estabelecimento. “Uma trabalhadora informou que um cara estava parando na porta das lojas, principalmente as lojas que têm mulheres, e assediando elas. Uma mulher chegou a ser seguida. Elas avisaram aos seguranças do shopping, mas nada foi feito”, disse Danielle Bornia, representante do Movimento Mulheres em Luta.

Violência em Números

ISP – Um levantamento do Instituto de Segurança Pública (ISP) mostra que entre janeiro e abril deste ano, foram registrados 30 casos de feminicídio no estado do Rio.

FBSP – O Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou, ontem, um estudo contendo dados sobre violência contra mulheres, durante o período de pandemia do novo coronavírus no país, ou seja, ao longo dos últimos 12 meses. Segundo o fórum, 8 mulheres são agredidas por minuto, no Brasil. Além disso, uma em cada quatro mulheres foi vítima de algum tipo de violência, no período.

Outros dados vão ao encontro da tragédia que aconteceu com Vitórya. 9,4% dos casos de violência acontecem no trabalho. A jovem trabalhava em uma cafeteria localizada no shopping. Além disso, a maior incidência de casos de violência aconteceu entre mulheres mais jovens. Segundo o estudo, 35,2% dos casos aconteceu com vítimas entre 16 e 24 anos de idade.

Ainda de acordo com o relatório, 3,1% dos casos de violência, o que equivale a 2,1 milhões de mulheres, foram com utilização de faca ou arma de fogo para ameaçar.