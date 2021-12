Nos cinemas, boas estreias.

Pixinguinha, um homem carinhoso

Um filme biográfico da vida e obra de Alfredo da Rocha Vianna FIlho, vulgo Pixinguinha. O longa vai retratar o início de sua carreira aos 14 anos, a temporada em que passou em Paris com o seu grupo e sua relação com a esposa.

De Denise Saraceni, Allan Fiterman

Elenco: Seu Jorge, Taís Araújo, Danilo Ferreira, Lázaro Ramos, Agatha Moreira

Vigaristas em Hollywood

De George Gallo

Robert de Niro é Max Barber, um antigo produtor de cinema. Dado o seu último fracasso cinematográfico, Max tem a vida ameaçada por uma dívida com o chefe da máfia Reggie Fontaine. Para ganhar dinheiro e pagar a sua dívida, Max tem a “grande” ideia de produzir um filme apenas para matar o protagonista — Duke Montana (Tommy Lee Jones), um velho alcoólico — e ficar com o dinheiro do seguro. O que Max não contava era com a resistência de Duke. Incapaz de matar Duke numa acrobacia básica, Max coloca-o em situações cada vez mais perigosas, acabando por fazer o melhor filme da sua carreira.

Elenco: Robert De Niro, Morgan Freeman e Tommy Lee Jones

Missão Resgate

De Jonathan Hensleigh

Após o desmoronamento de uma mina de diamantes, Mike McCann, um experiente motorista de caminhão, é recrutado por Jim Goldenrod para liderar uma missão de resgate. Ele e sua equipe têm apenas 30 horas para transportar uma enorme carga sobre rios congelados e tentar salvar a vida dos mineradores soterrados.

Elenco: Liam Neeson, Laurence Fishburne