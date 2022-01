Norte/Noroeste: Paraíba do Sul transborda e inunda BR-356

A chuva deixou estragos nas cidades do Norte e Noroeste do Estado do Rio. Em Campos dos Goytacazes, o Rio Paraíba do Sul atingiu o nível de 10,43m, superando a cota de transbordo, que é de 10,40m, às 17h da última terça-feira (11). Com isso, a Defesa Civil decidiu fazer a interdição da ponte Barcelos Martins, também chamada de Ponte de Ferro, no Centro da cidade. Vários bairros sofreram com alagamentos, entre eles Centro, Jardim Carioca, Pq. Guarus, Ilha do Cunha, Parque Pecuária e Lapa.

Segundo o órgão, a medida é preventiva, visto que a correnteza do rio está forte e há acúmulo de vegetação nos pilares da ponte, o que acaba provocando pressão nos pilares, podendo comprometer a estrutura da ponte.

“A Guarda Civil Municipal está no local para assegurar que não haverá tráfego de motocicletas, bicicletas e nem passagem de pedestre no local”, divulgou o município. A desinterdição só vai ocorrer, ainda segundo a Prefeitura, depois que o nível do Rio Paraíba estiver normalizado e a Defesa Civil fizer a vistoria no local.

Ainda de acordo com a Prefeitura de Campos, seis famílias desalojadas foram levadas para a escola 29 de Maio.

Dique rompe e inunda estrada

Em Barcelos, distrito de São João da Barra, o dique do Rio Paraíba do Sul rompeu após o transbordo do leito, inundando e provocando a interdição da BR-356, que liga Campos a São João da Barra e é a principal via de acesso ao Complexo Portuário do Açu. Além da localidade de Barcelos, Pipeiras e Palacete estão sofrendo com alagamentos, com potencial de deixar centenas de famílias desabrigadas.

Rio Muriaé começa a baixar em Itaperuna

Em Itaperuna, onde até ontem pela manhã haviam 212 pessoas desalojadas e 11 sem abrigo, o nível do Rio Muriaé está descendo. Mais de 2.500 pessoas foram afetadas pelas chuvas no município. Contudo, existe a preocupação de que volte a chover na região de Minas Gerais, provocando novo aumento do nível das águas.

Em Cardoso Moreira, onde o Muriaé também atingiu a cota de transbordo, o nível das águas vem se mantendo estável. No total, sete bairros e 27 ruas foram alagadas, deixando 284 desalojados, 63 desabrigados e 1262 pessoas