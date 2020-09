Nono prefeitável de Niterói, Allan Lyra (PTC) é o candidato de Carlos Jordy (PSL)

Após ser preterido pelo partido na escolha da chapa majoritária – que escolheu seu próprio presidente municipal, o delegado Deuler Rocha – o deputado federal Carlos Jordy (PSL) oficializou ontem seu apoio ao novíssimo candidato a prefeito Allan Lyra, do PTC, partido que declara como sendo de fato bolsonarista. O nome circulava pelas redes sociais e já constava no site do TSE quando Jordy o anunciou publicamente em vídeo ao vivo pelo Facebook na noite desta segunda-feira. O empresário de 35 anos, conservador e católico fervoroso, era pré-candidato a vereador e abriu mão para concorrer à Prefeitura de Niterói.

“Allan Lyra se tornou um grande amigo e aliado ainda em 2016 quando nos conhecemos batalhando na Câmara Municipal contra a ideologia de gênero imposta pelo prefeito Rodrigo Neves no Plano Municipal de Educação”, contou Jordy. Do Podemos vem o vice-prefeitável de Allan Lyra: o Subtenente Célio Soares.

A coligação que só foi possível com a suspensão da decisão da 16a. Vara Cível do Rio de Janeiro, que determinava a reintegração do antigo presidente, Aldemar Furtado, que já havia declarado apoio ao prefeitável Axel Grael (PDT). Porém, ele recorreu dessa decisão e pode, a qualquer momento, retomar a direção do Podemos, inviabilizando novamente a coligação com o PTC.

O deputado federal chegou tardiamente a manifestar sua intenção de candidatura a prefeito junto ao PSL Niterói, na véspera da data-limite das convenções partidárias, mesmo o partido já tendo homologado o nome de Deuler. Jordy chegou a ameaçar uma ação judicial que lhe garantisse voz junto ao partido, com a possibilidade de uma nova convenção para votação interna de seu nome, mas declinou. Segundo ele, a direção municipal do partido não representa os ideais bolsonaristas que ele segue. Esse racha vem desde o desligamento de Jair Bolsonaro do PSL, em cuja polarização Jordy – mesmo ainda filiado – ficou ao lado do presidente da República.