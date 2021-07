Nome de apresentador de televisão ganha força na disputa presidencial de 2022

Ao que parece, o apresentador de televisão José Luiz Datena está realmente disposto a entrar no cenário presidencial de 2022. Em conversa com interlocutores, o responsável por apresentar o programa “Brasil Urgente”, da TV Bandeirantes, afirmou que a entrada na política é um projeto pessoal. Na sexta-feira (9), ele anunciou em seu programa da Rádio Bandeirantes que cogita a ideia.

“Hoje, hoje, neste momento, como o partido decidiu, o Bivar (Luciano, presidente nacional do PSL e deputado federal), decidiu e a Executiva do partido decidiu, eu sou pré-candidato à Presidência da República. Hoje! Eu sou pré-candidato à Presidência da República”, respondeu Datena quando questionado pelo jornalista Leonardo Sakamoto sobre a possibilidade de se candidatar.

Apesar dele ser um nome forte, Datena prefere esperar as próximas pesquisas para saber se tem chances de se tornar um nome forte da chamada terceira via. Atualmente, os nomes que correm por fora no cenário Lula x Bolsonaro são Eduardo Leite, Ciro Gomes, Sérgio Moro, Luiz Henrique Mandetta e João Doria Júnior. Ainda durante a fala, ele admitiu que pode desistir caso perceba que não tenha chances concretas.

“Eu também não sou um cara burro. Se eu tiver perdendo de 10 x 0 ou de 7 x 1, como o Brasil da Alemanha, não dá para empatar. Se passar de dois dígitos em avaliação, em pesquisa científica e tal, eu vou para o pau com os caras e não tenho medo de nenhum deles. De nenhum deles, absolutamente de nenhum deles. Aí o cara me perguntou assim ‘você vai ser oposição ao Bolsonaro?’ Pô, é óbvio, se eu sou candidato eu tenho que ser oposição a ele, ao Lula, ao Ciro, a todo mundo”, acrescentou.

O nome de José Luiz Datena ventilado em uma disputa política não é novidade. Em 2016 e 2020 ele cogitou a hipótese de se candidatar a prefeito de São Paulo, mas desistiu às vésperas da oficialização da candidatura. Em 2018, quando foi pré-candidato ao Senado, ele ficou mais perto de entrar na disputa. Na ocasião, ele chegou a se afastar da Bandeirantes, que mudou o nome do programa dominical “Agora é com Datena” para “Agora é Domingo”. A atração foi comandada pelo filho do apresentador, Joel Datena. Entretanto, pouco depois de se afastar, ele desistiu da disputa e voltou ao programa.