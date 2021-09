Noivos ‘pegam carona’ em viatura da polícia para não perder o casamento

Que toda noiva se atrasa para subir ao altar, é fato. Mas chegar na porta da igreja em uma viatura do Segurança Presente, isso é para poucas! Foi o que aconteceu na manhã deste sábado (25), quando um casal estava a caminho do altar acompanhada em uma kombi personalizada.

O veículo sofreu uma pane quando trafegava pela Estrada Caetano Monteiro, em Pendotiba. Uma equipe do programa Segurança Presente de Niterói que patrulhava a região, viu a kombi parada no meio da pista e o noivo com o capô aberto, tentando resolver o problema. Os policiais, então, abordaram o casal e ofereceram ajuda.

Casal chegou na Igreja em cima da hora

Como faltavam minutos para a cerimônia, a solução foi levá-los até a porta da Igreja Lagoinha, em Piratininga, na viatura da equipe. O casal agradeceu aos policiais e seguiu para o altar.