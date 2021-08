Noite de ‘Velozes e Furiosos’ termina com dois presos em São Gonçalo

A noite dessa quinta-feira (19) foi digna de “Velozes e Furiosos”, na região de Santa Catarina, em São Gonçalo. Policiais militares perseguiram criminosos, durante boa parte da Rua Dr. Getúlio Vargas, uma das mais movimentadas da região. Duas pessoas foram presas em flagrante.

Segundo informações da Polícia Militar, agentes da operação Segurança Presente foram informados por um motociclista que um automóvel, modelo Hyundai HB20, havia acabado de ser roubado na região. Os policiais iniciaram buscas e conseguiram encontrar o carro, que tinha dois ocupantes.

Os suspeitos ignoraram ordem de parada dada pelos agentes, que estavam na viatura. Foi quando iniciou uma perseguição em alta velocidade pela via. No entanto, os momentos de “Dominic Toretto e Brian O’Connor” da dupla terminaram quando o veículo coilidiu em um poste. Na sequência, os agentes conseguiram montar o cerco.

Os dois acusados acabaram presos em flagrante. O automóvel foi apreendido e a Polícia Civil irá buscar a localização do verdadeiro dono. Com os detidos, foi apreendida uma pistola calibre 9mm, com sete munições intactas. A ocorrência foi registrada na 73ª DP (Neves), central de flagrantes da região.