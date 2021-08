Noite de troca de tiros termina com suspeito morto em Niterói

A noite dessa segunda-feira (10) foi de tiroteio na comunidade do Morro do Palácio, bairro do Ingá, Região Sul de Niterói. Segundo a Polícia Militar, agentes entraram em confronto com um homem e um adolescente, apontados como envolvidos no tráfico de drogas. Um dos suspeitos acabou morrendo. Um terceiro envolvido fugiu do local.

De acordo com informações do 12º BPM (Niterói), um Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizava ação de patrulhamento, próximo ao Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) da comunidade. Ainda segundo os agentes, três homens armados, que estariam traficando no local, atacaram a viatura a tiros.

Os policiais disseram que revidaram, iniciando o confronto no local. Durante o fogo cruzado, dois, dos três suspeitos, foram atingidos. Um deles, menor de idade, de 16 anos, não resistiu e acabou morrendo no local. O outro ferido foi socorrido ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), no Fonseca, Região Norte de Niterói.

Ainda segundo os agentes do GAT, foram apreendidas duas pistolas, uma bolsa contendo drogas ainda a serem contabilizadas, além de dois aparelhos de rádio transmissor. O corpo do suspeito que não resistiu foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Homicídios (DH) de Niterói.