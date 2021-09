Noite de tiroteio termina com dupla baleada em São Gonçalo

Ação policial para reprimir o tráfico de drogas terminou com dois suspeitos baleados, durante troca de tiros, na região do Mundel, em São Gonçalo. O confronto aconteceu na noite desse domingo (5) na Rua Padre Rolim. De acordo com a Polícia Militar (PM), houve apreensão de armas e drogas durante o tiroteio.

De acordo com informações divulgadas pelo 7º BPM (São Gonçalo), um Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizada policiamento pela região, quando teria sido atacada a tiros por criminosos armados. Os agentes revidaram e houve confronto. Em meio ao fogo cruzado, dois suspeitos, sendo um deles menor de idade, acabaram baleados. Ambos foram socorridos ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê.

Os acusados foram identificados. Ambos não possuem passagem pela polícia e tem 16 e 21 anos. Ainda segundo a PM, a dupla estava armada com dois revólveres, além de estar carregando drogas, ainda a serem contabilizadas. A ocorrência foi registrada pela 73ª DP (Neves), para onde todo o material foi levado. Os suspeitos baleados, que não tiveram estado de saúde divulgado, ficaram presos sob custódia no hospital.