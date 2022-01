Noite de tiroteio em Maricá termina com traficante preso

Uma troca de tiros entre PMs e criminosos na comunidade do Risca Faca, no distrito de Inoã, em Maricá, terminou com a prisão de um suspeito de tráfico de drogas, na noite desse domingo (16). De acordo com a corporação, houve apreensão de entorpecentes com o acusado, material que serviria para abastecer a organização criminosa da região.

Segundo informações do 12º BPM (Niterói), uma equipe de Patrulhamento Tático-móvel (Patamo), que estava em ação de policiamento pela região, foi atacada a tiros por bandidos. Os agentes revidaram os disparos. Houve confronto no local. Após os tiros cessarem, os militares conseguiram deter um suspeito.

Ainda de acordo com os agentes, durante revista foram encontradas drogas. Contabilidade feita pelos policiais apontou 36 frascos de “loló”, 19 tabletes de maconha, sete frascos de lança0perfume, nove balotes de cocaína, 47 balotes pequenos de cocaína, 121 pinos de cocaína e 338 sacolés de crack. Além disso, foi apreendido um simulacro de pistola e cinco rádios transmissores.

O acusado foi identificado, tem 38 anos e possui três passagens pela polícia por furto e posse de entorpecentes. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e recebeu voz de prisão. A ocorrência foi registrada pela 76ª DP (Niterói), para onde o acusado e todo o material apreendido foram levados.