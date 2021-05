Noite de tiroteio em área rural de Maricá

Policiais militares e bandidos trocaram tiros, na noite dessa terça-feira (11), no distrito de Itaipuaçu, em Maricá. O confronto aconteceu em uma zona rural, na Avenida Itaocaia Valley, cercada pela vegetação. Na localidade também há algumas residências.

Segundo informações do 12º BPM (Niterói), uma viatura da 6ª CIA (Maricá) estava em patrulhamento, quando decidiu fazer abordagem de rotina a dois homens, na altura da Estrada da Barrinha. Quando os policiais se aproximaram, um dos suspeitos sacou um revólver e começou a atirar contra a equipe.

Os militares revidaram, iniciando o tiroteio. Durante o fogo cruzado, os bandidos fugiram por uma região de mata. Os policiais fizeram buscas e conseguiram achar o revólver no chão. A arma estava com a numeração raspada e estava carregada com quatro munições intactas e uma deflagrada.

Os agentes seguiram à procura dos criminosos, mas não os encontraram. O revólver foi apreendido e levado à 82ª DP (Maricá). A distrital fez o registro de ocorrência. Nenhum policial ficou ferido durante a ação.