No Twitter, Witzel diz que vai falar “a verdade” e cita pedido de proteção policial

O ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, postou no Twitter nesta quarta-feira (23) que tem “o compromisso com a verdade”. A fala se deu após a CPI da Covid aprovar o nome do ex-chefe do Executivo para prestar depoimento na comissão. Ele também disse que foi “vítima” de um “projeto antidemocrático”.

“Nesta reunião apresentarei os indícios que confirmam o que já disse, e outras questões que envolvem a *violação* do Estado Democrático de Direito no meu País. Fui vítima direta deste projeto antidemocrático, e não quero que ninguém mais seja”, declarou Witzel em um dos tweets.

Em outro momento, ele afirma que só irá falar à comissão caso tenha proteção policial.

“É preciso por um ponto final, e a CPI pode e deve fazer isto. Informo ainda, que só irei falar após proteção policial, por questões de segurança minha e de minha família e para garantia da efetividade das possíveis medidas a serem tomadas”, declarou o ex-governador.