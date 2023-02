No sufoco, Flamengo vence e é terceiro colocado no Mundial

Foi sofrido, mas o Flamengo conseguiu garantir o terceiro lugar no Mundial de Clubes da FIFA. Na tarde deste sábado (11), os comandados de Vítor Pereira derrotaram o Al Ahly, do Egito, pelo placar de 4×2. O jogo foi agitado, com duas viradas. O confronto aconteceu no estádio Estádio Ibn Batouta, em Tânger, Marrocos.

O rubro-negro começou à frente no placar. Aos 11 minutos do primeiro tempo, Gabriel Barbosa converteu pênalti. No entanto, a grande “pedra no sapato” do Flamengo no jogo foi Ahmed Abel Kader. Aos 37 minutos do primeiro tempo, ele igualou o placar. Final do primeiro tempo, 1×1.

Logo no início do segundo tempo, Maaloul perdeu pênalti para o time africano. Santos pegou. Aos 15 minutos da etapa complementar, no entanto, novamente ele, Kader, virou o jogo e colocou os egípcios em vantagem, 2×1. Ao longo da segunda etapa, o Al Ahly teve várias chances, mantendo o domínio no ataque.

O jogo começou a mudar aos 23 minutos do segundo tempo, quando Abdelfattah foi expulso por falta em Ayrton Lucas. O árbitro chegou a dar pênalti, mas o árbitro de vídeo (VAR) acusou que o lance foi fora da área. Aos 31 minutos, Pedro aproveitou confusão na área para, na sobra, mandar para a rede. Tudo igual, em 2×2.

A virada veio de pênalti, com Gabigol, aos 39 da etapa final. A partir daquele momento, o Al Ahly não conseguiu recuperar o controle do jogo, por conta da desvantagem numérica, o que abriu caminho para que Pedro, aos 45 minutos, fizesse o quarto gol rubro-negro. Nos acréscimos, Arrascaeta ainda marcou o que seria o quinto, estabelecendo a goleada, mas a arbitragem flagrou impedimento.

O campeão do Mundial de Clubes será definido, ainda neste sábado, com o duelo entre Real Madrid x Al Hilal, que derrotou o Flamengo nas semifinais.

Foto: Divulgação/Fifa