No segundo dia do simpósio de canoa havaiana, Axel Grael recebe a visita de Amyr Klink

O prefeito de Niterói, Axel Grael, recebeu o velejador e escritor Amyr Klink nesta quarta-feira (30). Amyr está na cidade para participar do o 1º Simpósio Niteroiense de Va’a que vai discutir o desenvolvimento da modalidade, conhecida como canoa havaiana ou canoa polinésia, e o crescimento do esporte no país.

“Recebi hoje o Amyr Klink, navegador, escritor e primeira pessoa a realizar a travessia do Atlântico Sul a remo, em 1984. Amyr é autor de livros incríveis e eu e meus irmãos somos amigos e admiradores de seu trabalho, que inspira. Apresentei o Projeto Grael a este grande navegador e a sua esposa, Marina. Eles ficaram admirados com o projeto, que já formou mais de 20 mil jovens de Niterói”, destacou o prefeito. “Amyr está em Niterói para palestrar. É muito bom realizar essa troca. Isso fortalece o setor marítimo da nossa cidade, uma das grandes apostas para a retomada da economia e geração de emprego”.

Foto: Luciana Carneiro

Amyr Klink aproveitou para prestigiar outros pontos da cidade. Ele e a esposa, Marina Bandeira, estiveram no Parque da Cidade e depois foram conhecer o Projeto Grael. A visita ao espaço contou com a presença da bióloga, velejadora e escritora do livro “Vou de Canoa, um olhar sobre a cultura polinésia e outras histórias do mar”, Luiza Perin.

“O Projeto Grael é sensacional. Acompanho a distância, desde o começo. Sou muito amigo do Torben e do Lars, mas não sabia que era um espaço de tanto impacto. Sem dúvidas, Niterói virou referência no mundo náutico e os Grael e o projeto têm uma contribuição importante nisso”, disse Amyr.