No Rio, Vasco empata sem gols com Grêmio

Na tarde deste domingo (23), o Vasco ficou no 0 a 0 com o Grêmio em São Januário. Com esse resultado, a equipe carioca desperdiçou a chance de retomar a liderança do Campeonato Brasileiro. Agora, o time de São Januário ocupa a segunda posição da classificação, com 10 pontos em quatro jogos. Assim, o líder, no fechamento da rodada, é o Inter. Os gaúchos somam 12 pontos em cinco jogos. Esse foi o quarto empato seguido do Grêmio, que tem sete pontos em oitavo lugar.

O cruzmaltino chegou nesse confronto com 100% de aproveitamento, mas não conseguiu fazer um bom jogo. A etapa inicial teve um tênue domínio dos gaúchos. Jean Pyerre conseguiu liderar a equipe tricolor, que chegou perto do gol com Alisson e Orejuela. Após o intervalo, o Vasco voltou um pouco melhor, mas não chegou nem perto da atuação do meio da semana contra o Ceará, quando marcou três gols nos últimos 45 minutos.

Cano teve boa chance depois que o goleiro gremista Paulo Victor saiu mal, mas o artilheiro argentino chutou por cima. O atacante Vinícius fez bela jogada e chutou de curva de fora da área, mas o goleiro do Grêmio apareceu bem e evitou o gol. Depois disso, os dois times pouco fizeram e o placar ficou fechado em São Januário: 0 a 0.