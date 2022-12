No Rio, motorista está isento de pagar taxa de permanência, se depósito estiver fechado

Quem é motorista no Rio não precisa mais se preocupar em pagar pelo carro rebocado em depósitos, enquanto eles estiverem total ou parcialmente fechados. Publicada no Diário Oficial, esta decisão, tomada na última terça-feira (13), pelos vereadores da capital fluminense, estabelece que não deve mais haver incidência de taxa para aqueles casos, inclusive nos dias de interrupção de prestação do serviço de atendimento ao contribuinte.

Um dos autores do Projeto de Lei, o vereador Pedro Duarte (Novo) ressaltou que a proposta visa defender o cidadão de perder dinheiro, já que, se o motorista não pode retirar o carro, não deve, também, pagar por uma “diária forçada”.

No Rio, as diárias variam entre R$ 41,71 para motos e R$ 166,99, ônibus e caminhões.