No Rio, família de desaparecido terá direito a salário

O governador sancionou hoje (6) a lei que cria o Cartão Prontidão que vai dar direito aos familiares de pessoas desaparecidas de receberem, por três meses, um salário mínimo. A proposta é do deputado estadual Danniel Librelon (REP) e tem como objetivo ajudar aos familiares nos procedimentos de buscas e acompanhamento das investigações, que ficam a cargo da Polícia Civil.

Será necessário comprovação pelo familiar, do grau de parentesco, através de documentação; além do registro do desaparecimento em ocorrência policial, que deve ter um prazo decorrido de uma semana.

Vai receber o auxílio pais, filhos ou irmãos, sejam biológicos ou adotivos. Caso a pessoa desaparecida tenha pai e mãe vivos, a quantia ficará com a mãe. Caso o desaparecido tenha mais de um irmão, o mais velho recebe a quantia.

A quantia de cerca de R$ 1 mil não valerá para beneficiários do programa Bolsa Família ou Auxílio Emergencial. O cartão deixará de funcionar assim que a pessoa desaparecida for encontrada.