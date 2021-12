No Rio, 36 sirenes foram acionadas por causa da chuva

Segundo o Centro de Operações da Prefeitura, 36 sirenes foram acionadas pela Defesa Civil do município do Rio por conta da forte chuva que atinge a cidade desde a tarde desta quinta-feira (30). O temporal fez a capital fluminense ficar quase quatro horas em estágio de atenção. Esse é o terceiro nível em uma escala de cinco.

Foram registrados mais de 40 bolsões d’água em diferentes bairros e alagamentos em vias da Pavuna, na Zona Norte, e da Vila Valqueire, na Zona Oeste.

Na Praia de Botafogo, na Zona Sul, uma árvore caiu na altura do Viaduto Pedro Álvares Cabral. Na estação Rubens Paiva do MetrôRio, a calha não suportou a quantidade de água e começou a chover dentro da estação.

Problemas em Maricá e Friburgo

Por causa da pista molhada, um caminhão-pipa tombou e interditou totalmente a Serra do Mato Grosso, em Maricá, na Região Metropolitana. O motorista teve ferimentos leves.

Em Nova Friburgo, na Região Serrana, uma unidade de saúde da família foi interditada após um deslizamento de terra. Segundo a Prefeitura, não houve feridos e o atendimento precisou ser realizado em outro posto da região.

A meteorologista chefe do Sistema Alerta Rio, Juliana Hermsdorff, revela que a virada do ano também pode ser debaixo de chuva no Rio de Janeiro.

De acordo com a Climatempo, chuvas mais intensas também devem atingir o Sul Fluminense e as regiões Serrana e dos Lagos até sábado (1º).