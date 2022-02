No retorno de Chay, Matheus Nascimento se destaca e Botafogo vence

O Botafogo dominou o Resende e resolveu o jogo, válido pela 7ª rodada do Campeonato Carioca, em dois minutos, com gols de Matheus Nascimento e Erisson. Jeffinho diminuiu para a equipe do sul fluminense e deu números finais ao placar de 2 a 1. A partida desta quinta-feira também marcou a estreia de Chay na atual temporada, que entrou no segundo tempo.

A chuva que ocorreu na região do Estádio Nilton Santos acabou afastando o torcedor, e apenas 1.774 pessoas estiveram presentes, o que gerou uma renda de R$ 49.254,00. Apesar do pouco público, o alvinegro carioca mostrou logo no início do primeiro tempo que estava a fim de jogar. Aos seis minutos, a joia botafoguense aproveitou o rebote de Luís Fernando, e bateu forte para a defesa de Jefferson. O time de General Severiano, porém, teve dificuldades de voltar a criar, assustando o adversário somente aos 30’. Matheus Nascimento, de novo, chutou cruzado e Erison se jogou, mas não completou para gol.

As duas equipes, no entanto, guardaram o melhor para os 45 minutos finais, quando o ritmo de jogo aumentou. Em 10 minutos, o placar rapidamente foi construído. Primeiro, Luís Fernando cruzou e, na falha do goleiro do Resende, Matheus Nascimento abriu o placar. No minuto seguinte, o camisa 19 invadiu a área mais uma vez e foi derrubado. Pênalti marcado, e Erisson fez o segundo. Então, o Resende decidiu mudar, e Jeffinho entrou no lugar do volante Khevin, que estava amarelado. O atacante precisou de dois minutos em campo para diminuir, em arremate de fora da área, sem chances para Gatito Fernandéz.

No final, Lúcio Flávio promoveu a estreia de Chay em 2022. O destaque da temporada passada, contudo, não criou tantas chances. Na verdade, foi o time visitante quem assustou, e quase empatou em chute de Ingro, mas o goleiro do Botafogo salvou. Assim, o alvinegro carioca se manteve na terceira posição com 16 pontos, atrás do Flamengo que possui mais saldo de gols.

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO 2 X 1 RESENDE



Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: Quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022

Horário: 18h (Brasília)

Árbitro: Rafael Martins de Sá

Assistentes: Thiago Neto Correia Farinha e Fabiana Nobrega Pitta

Cartões amarelos: Barreto (Botafogo); Khevin, Alan Cardoso, Douglas, João Felipe (Resende);

GOLS:

Botafogo: Matheus Nascimento, treze minutos do segundo tempo, e Luiz Fernando, quinze minutos do segundo tempo;

Resende: Jeffinho, vinte e três minutos do segundo tempo;

BOTAFOGO: Gatito Fernández; Daniel Borges, Kanu, Joel Carli, Jonathan Silva; Fabinho, Barreto (Breno), Raí (Kayque), Luís Fernando (João Victor); Erison (Chay)e Matheus Nascimento (Gabriel Conceição);

Técnico: Lúcio Flávio;

RESENDE: Jefferson Luis; Juninho, Joanderson, Heitor, Alan Cardoso (Douglas) e Douglas; Khevin (Jeffinho), João Felipe, Brendon, Emanuel Biancucchi (Kaique); Igor Bolt e Raphael Macena (Ingro);

Técnico: Sandro Sargentim.