No primeiro dia da testagem em drive-thru, 7 testaram positivo para Covid

Iniciou nesta quarta-feira (3), a testagem no sistema drive-thru dos moradores de Niterói. Os testes são feitos em São Francisco e no Cafubá, sem a necessidade de sair do carro. No primeiro dia do novo modelo de testagem, 127 pessoas fizeram o exame e, destas, sete foram diagnosticadas com o novo coronavírus, receberam orientações da equipe médica e cumprirão o isolamento social com o acompanhamento da Fundação Municipal de Saúde.

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, destacou que essa ação faz parte das medidas de combate à pandemia, que já estão dando resultados.“Essa testagem integra o plano de combate à Covid-19 e permite fazer um rastreamento cada vez maior dos infectados na cidade, com as orientações relacionadas ao isolamento domiciliar adequado, evitando a contaminação das pessoas e salvando vidas”, informou Rodrigo Neves. “O estudo da Coppe/UFRJ indicou que nós, nas últimas nove semanas, graças a essas medidas de combate à pandemia e ao isolamento social, salvamos quase 1.500 vidas. Niterói poderia estar vivendo uma tragédia sanitária e humanitária. Nós evitamos isso, mas é fundamental a população perseverar no distanciamento social”.

Para realizar a testagem é necessário ser morador de Niterói, acessar o aplicativo “Dados do Bem” e fazer o autoatendimento. O aplicativo é uma parceria da prefeitura com o Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino, sem custo para o Município. Os 50 mil testes rápidos, aprovados pela Anvisa, foram comprados pela Prefeitura, com recursos próprios.

Quem apresentar sintomas da doença e estiver dentro do protocolo de testagem receberá um convite para realizar o exame, com data e hora marcados, em um dos pontos de drive-thru. Casos identificados como graves serão orientados a buscar um atendimento imediato em unidade de emergência.

No drive-thru, um profissional checa os dados e encaminha os veículos para a tenda. O paciente, dentro do carro, higieniza as mãos com álcool gel e tem o dedo furado por um profissional de saúde. Para o exame, basta pingar uma gota de sangue no kit, adicionar o reagente e aguardar 10 minutos. O resultado é enviado pelo aplicativo.

O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, explica que o objetivo da nova modalidade do teste é avaliar a evolução da Covid-19 na população, o que garantirá maior segurança na retomada gradual das atividades.

“A utilização de ferramentas de tecnologia para geolocalização e vigilância fornecerá informações sobre a distribuição do vírus e dados estratégicos sobre a epidemia, favorecendo a tomada de decisão. Outro ponto importante é que a identificação precoce dos casos confirmados, que permite estabelecer medidas de quarentena, possibilitando o controle da epidemia e redução da propagação do vírus”, explica o secretário.

A dentista Carolina Tavares, de 40 anos, foi uma das primeiras a realizar o testar rápido na tenda do Cafubá. O marido dela está com suspeita de Covid-19 e decidiu cumprir a quarentena afastado.

“Achei importante fazer a testagem, por causa da minha profissão. O aplicativo é autoexplicativo, fácil de usar para responder o questionário. Recebi o agendamento, com hora marcada. A rapidez com que fui atendida me surpreendeu. Foi ótimo”, contou Carolina, que realizou a testagem e foi liberada em poucos minutos.

Testes – O local do teste só poderá ser acessado por meio de carro. É necessário levar o celular com o voucher (um QR code) gerado pelo aplicativo Dados do Bem e a carteira de identidade. Não haverá atendimento médico no local, nem realização do teste por demanda espontânea. O resultado é enviado ao usuário por meio do aplicativo.

O drive thru vai funcionar todos os dias, das 8h às 17h, no Skate Parque Carlos Alberto Parizzi, localizado na orla do bairro de São Francisco, e na Avenida Dr. Raul de Oliveira Rodrigues, na saída do Túnel Charitas-Cafubá, no Cafubá, na Região Oceânica.

De acordo com o protocolo desenvolvido pela Fundação Municipal de Saúde, Universidade Federal Fluminense e Fundação Oswaldo Cruz, o teste rápido pode ser realizado em pessoas com sintomas de Covid-19 a partir do oitavo dia.

Dados do Bem – Desenvolvido pelo Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino, Dados do Bem é um projeto de monitoramento epidemiológico que reúne tecnologia de geolocalização e metodologia para acompanhamento, em tempo real, da evolução da epidemia do coronavírus nos centros urbanos. Criado por pesquisadores, infectologistas e equipe de inteligência, a ferramenta, cedida gratuitamente à população e ao Poder Público, fornece um mapa de distribuição do vírus e dados estratégicos sobre a Covid-19 para tomadas de decisão das autoridades. O aplicativo faz parte de uma série de iniciativas de pesquisa do Instituto D’Or, “Ciência IDOR contra a Covid”, que ainda inclui outras nove frentes de estudo.

