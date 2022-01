No pós Reveillon, cidade do Rio tem 182 casos suspeitos de ômicron

O número de casos suspeitos da variante ômicron da Covid-19 subiu para 182 na cidade do Rio de Janeiro, logo após o Réveillon com queima de fogos. O número anterior divulgado pelo Governo do Estado mostrava 158 casos investigados.

No entanto, apenas uma pessoa foi confirmada até o momento com a ômicron na cidade mas para o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, o número pode ser ainda maior.

Cerca de 10% das pessoas testadas para Covid no Rio, na manhã desta segunda-feira (3/1), tiveram resultado positivo.

Conforme os dados divulgados pela Secretaria municipal de Saúde na última semana, há 15 dias esse percentual era de 0,7%. Já na semana passada, 5,5% dos testes realizados deram positivo.