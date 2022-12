No particular e profissional, Simone e Simaria podem continuar juntas

Por Flávio Ricco, com colaboração de José Carlos Nery –

Briga entre irmãos, no melhor dos sentidos, existe desde o início da humanidade.

Na Bíblia mesmo, há várias descrições. O perdão de Davi aos seus, por exemplo, é uma das passagens mais bonitas.

Mutatis mutandis. Agora que a poeira baixou um pouco e não tem mais tanta gente se metendo no meio, não seria o caso de Simone e Simaria conversarem melhor.

Tentarem se entender e arquivar aquilo que, sem muita importância, veio provocar a separação da dupla. No familiar e social, parece tudo tão bem. E por que também não no profissional?

Não é por nada, mas tanta vida e sucessos juntos não podem virar agora um “cada uma por si”. Nem que seja só de vez em quando, vai ser muito bom ver as duas novamente se apresentando juntas..

Não há nada que uma boa conversa entre irmãs não resolva. Vai por mim.

E outra

A Simaria já foi a um show da Simone, a Simone sempre fala com muito carinho da Simaria e a convivência familiar entre as duas demonstram que, se existiu alguma coisa, não existe mais. Pedra em cima, por favor.

E da forma mais natural. Como deve ser.

Por enquanto

Não existe nenhuma manifestação oficial da Bruna Marquezine, mas a sua própria maneira de ser indica que não há, por parte dela, desejo nenhum de voltar a fazer novela.

Os compromissos com a moda, eventos e convites para séries são suficientes.

Por outra

Sem Compromisso fixo com quem quer que seja depois da saída da Globo, Juliana Paes está completamente aberta para os mais diferentes desafios.

Mas em se tratando de televisão ou fora dela, o seu desejo é só aceitar aquilo que for realmente interessante para a sua carreira e conta particular. Talvez até no entretenimento, por que não?

Muito na dele

Aguinaldo Silva, depois que deixou a Globo, decidiu passar maior parte do tempo em Portugal.

Tem tornado as suas vindas ao Brasil cada vez mais raras. Dá-se ao luxo até de fazer suas escolhas de acordo com as condições climáticas

Ainda assim

Esse novo modo de vida do Aguinaldo está bem longe de significar uma aposentadoria.

Ao contrário. São sempre frequentes os convites das grandes produtoras, especialmente do streaming, por novos trabalhos dele. E parar de escrever, ele nunca parou.

Bola rolando

A briga pelos direitos esportivos está sempre bem aquecida.

O futebol, como sempre, ainda é o que desperta maior interesse. Até mesmo as séries C e D do campeonato brasileiro, pelo andar da carruagem e em se tratando dos canais fechados, serão mais destacadas.

Regularidade

É de se destacar a estabilidade do “Balanço Geral”, do Reinaldo Gottino na Record, com as participações de Renato Lombardi e Fabiola Reipert.

Um jornal que se caracteriza por audiências bem consistentes. Quando não chega ao primeiro, está sempre na vice-liderança do horário.

Nada por acaso

Em se tratando ainda do “Balanço Geral” da hora do almoço, na Record, esse sucesso, já de tanto tempo, acontece graças a muito trabalho.

O expediente do Gottino começa invariavelmente às 6h da manhã e termina por volta de 4h da tarde. De segunda a sexta. De sábado, claro, tem o futebolzinho, porque também ninguém é de ferro.

Expectativa

No SBT, de acordo com a sua direção, a ideia é mexer com a programação a partir de março e, entre os planos traçados, existe o desejo de produzir um reality show.

O formato mais provável ainda é o “Hotel dos Famosos”, sugestão apresentada por Diego Guebel, sucesso na TV da Argentina. Mas o assunto deu uma bela recuada nos últimos tempos.

Radar

Mudanças irão acontecer no esporte da TV Globo, já a partir do começo do próximo ano. É certeza. E entre o que é especulado, recheadas de surpresas.

No que diz respeito a chegada de gente nova, Padro Andrade, dos canais Disney, é um dos nomes cotados.

Bate – Rebate

· A dublê de Paolla Oliveira em “Cara e Coragem”, Roberta Felipe, está cotada para novos trabalhos na Globo.

· Gravações de “Reis”, na Record, temporariamente interrompidas, serão retomadas no comecinho do ano.

· A Globo já tem praticamente concluída toda reforma da casa do “BBB”. Está nos finalmentes…

· … Aliás, até na parte que toca às suas instalações, o diretor Boninho promete novidades.

· Uma das coisas mais desagradáveis é a ciumeira que existe em pessoas de uma mesma TV…

· … Em vez do jogar junto e saber que a soma de resultados acaba agradando a todos, não…

· … Preferem criticar abertamente, para quem quer que seja, programas que não são da sua responsabilidade…

· … Um pouquinho de caráter e educação nunca faz mal a ninguém…

· … O recado é direto. De uma próxima vez, havendo essa necessidade, mais detalhes.

O jovem ator Xolo Maridueña já havia caído nas graças do público brasileiro por causa do trabalho na série “Cobra Kai”. E a proximidade com Bruna Marquezine só fez aumentar ainda mais sua “audiência” por aqui. A parceria deles no cinema, com “Besouro Azul”, promete ser um sucesso.

