No Natal, comerciante vira ‘mamãe noel’ para ajudar famílias necessitadas

Quando o Natal se aproxima, muitas pessoas resolvem se transformar em ‘Papais Nóeis’ ou ‘Mamães Noéis’, com o intuito de fazer o bem àqueles que mais precisam. Nesta reportagem da série especial de A TRIBUNA sobre iniciativas que apoiam crianças em vulnerabilidade, será contada a história de um projeto de doação com foco em famílias do Morro do Estado, que fica na Região Central da cidade.

Marcela Diniz é proprietária de uma livraria, localizada perto de um dos acessos à comunidade. Ela iniciou o projeto de arrecadação em junho deste ano, quando a região passava por momento delicado devido a uma disputa entre facções criminosas. Agora, ela iniciou uma ação focada nas crianças, em virtude do Natal. Além dos alimentos destinados às famílias, também será feita distribuição de brinquedos.

“Comecei o projeto há alguns meses, focando em um ex-funcionário que estava passando por necessidades. Comecei a arrecadar alimentos e valores com alguns amigo próximos. A cada dia fui sabendo situações do morro em que havia muitas pessoas passando por necessidades, e comecei a arrecadar para elas também. Agora revolvi, no Natal, focar nas crianças”, explicou Marcela.

A campanha funcionará aos moldes do que já vinha sendo feito anteriormente. Durante o mês de dezembro, os livros irão dividir o espaço com alimentos e brinquedos levados por amigos. Dessa forma, o estabelecimento será o principal ponto de coleta. A distribuição será feita, inicialmente, a famílias que já receberam doações anteriormente, mas também será feita uma busca de outros moradores da região que estejam passando por necessidades.

“Resolvi voltar com a campanha agora no Natal, ajudando as famílias, mas principalmente as crianças. Alimento é o mais importante, mas vou tentar arrecadar brinquedos também. Vou arrecadar com amigos próximos. O ponto de arrecadação será na minha loja. Faço a divulgação pelo WhatsApp e Facebook e a distribuição a algumas famílias que podem retirar na loja ou irei até eles”, complementou a comerciante.

Marcela não tem uma meta definida de quantas famílias irá conseguir apoiar, mas deseja superar a última arrecadação, que ajudou cerca de 50 famílias que vivem na comunidade. Por fim, ela fala sobre a satisfação em poder fazer o bem a quem mais precisa, mesmo tendo que driblar problemas de saúde.

“A sensação de ajudar as pessoas é inexplicável. É alguma coisa que faz tão bem, mesmo trabalhando o dia todo, com problemas na coluna. É uma coisa muito satisfatória, maravilhoso poder ajudar quem precisa. Não tenho muita noção de quantas famílias vamos alcançar, vai depender da quantidade de brinquedos e alimentos que vamos conseguir arrecadar. Na última campanha conseguimos ajudar umas 50 famílias”

Durante todo o mês de dezembro, Marcela estará captando doações. Aqueles que desejarem colaborar, podem entrar em contato com a comerciante por meio do telefone (21) 99422-0308 ou entregar os itens diretamente na Livraria Sebo Republicana, localizada na Rua Almirante Teffé, 685, loja 3, no Centro de Niterói.