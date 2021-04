No mundo, Brasil é o quinto entre os que mais vacinaram

Com 672 milhões de pessoas já vacinadas no mundo, o Brasil ocupa a quinta colocação, tendo atingido a marca de 21,9 milhões de imunizados, pouco acima da Inglaterra. A liderança cabe aos EUA com 90 milhões, seguido da China com 82,8 milhões e da India com 35 milhões, sendo estes dois os mais populosos do Mundo. Israel, posicionado com o mais elevado percentual da população vacinada alcançou 9,9 milhões aplicações.

O Estado do Rio é o quarto, no Brasil, com 1,3 milhões de imunizados, superado por São Paulo, Minas Gerais e Bahia.

Niterói contabilizou 85.013 aplicações da primeira dose, e mais 25.872 da segunda. Com este número, a ex-capital fluminense imunizou 15,8% da sua população, enquanto o Estado do Rio chegou a 7,9%, abaixo da média nacional, situada em 9,2%. Mais há muita reclamação de que alguns postos da cidade tem fechado mais cedo por falta de imunizantes.