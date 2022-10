No mês do Idoso, falta de respeito com os mais velhos ainda impera

Outubro é o Mês do Idoso. Envelhecer é algo natural e segundo Organização Mundial da Saúde (OMS), por volta de 2025, o mundo terá mais idosos do que crianças. De acordo com o Ministério da Saúde, atualmente, os idosos representam 14,3% dos brasileiros, ou seja, 29,3 milhões de pessoas. Proporcionalmente, Niterói é uma das cidades brasileiras com o maior número de idosos. São mais de 20% da população, 100 mil pessoas com mais de 60 anos, de uma população total de 500 mil.

Porém, pelo abandono das políticas públicas e serviços de saúde, além da recente reforma da previdência que, na prática, conseguiu piorar a situação da aposentadoria para os mais velhos.

No Brasil, o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741), tem o objetivo de conscientizar a sociedade sobre as questões de envelhecimento, dando destaque para a proteção e os cuidados com as pessoas da terceira idade: conscientização e empatia. Contudo, nem tudo são flores para quem passou dos 60 anos.

A TRIBUNA conversou com idosos sobre as alegrias e dificuldades da “melhor idade”. Nilo Antunes, 72 anos é dentista aposentado, e desabafou:

“Está tudo difícil na vida do aposentado, com pouco salário. Eu me aposentei com quatro salários mínimos, mas depois da reforma da previdência, recebo um salário mínimo e meio. E ainda ajudo filhos e netos, que estão desempregados. Está difícil o dia a dia”.

A professora aposentada Raquel Lacena, 74, nascida e criada em Niterói, diz que a cidade é maravilhosa, porém a falta de acessibilidade é gritante. “Não temos condições de andar”, diz.

É o mesmo drama de Nilza dos Santos, 81 anos, que reclama das dificuldades de se locomover pelas calçadas do Centro de Niterói. “Saio com a minha cunhada, que é deficiente visual, passamos por um transtorno ao transitar pela região central. São muitos desníveis e buracos no caminho.”

Outro que falou de suas batalhas aos 72 anos de idade, foi o “Pedro do bolo de aimpim”, como é conhecido. Ele que veio criança da Paraíba para Niterói, vende quitutes na Avenida Amaral Peixoto, há 40 anos. Se por um lado ele agradece a saúde que lhe permite trabalhar diariamente, por outro tenta a sonhada aposentadoria há cinco anos:

“Na vida eu consegui quase tudo com o meu trabalho, mas em relação a minha aposentadoria são cinco anos de espera. Só peço a Deus saúde para continuar trabalhando pelo meu sustento”.

Conciliar trabalho e atividades físicas

Aposentar sem parar de trabalhar, é uma realidade para muitos brasileiros. Ora para ajudar a família, ou para tentar neste meio tempo curtir um pouco a vida, os amigos, cuidar do corpo e da mente. É assim que o motorista de aplicativo, Sérgio Mendes, um aposentado de 67 anos se divide. Morador da Jacarepaguá, entre as corridas ele realiza atividades físicas com a esposa que tem 65.

“Não dá para curtir os prazeres da aposentadoria recebendo dois salários mínimos. As medicações que tanto eu como minha esposa usamos são caríssimos e assim preciso acrescentar renda. Mas os idosos não podem pensar que o tempo parou, precisamos estar em movimento”

Proteção e cuidados

Alzira de Oliveira, com seus 67 anos diz não fazer atividades físicas devido cuidados de saúde com um familiar que é de sua responsabilidade.

Para a dona de casa Dirce Rocha, 86 anos falta respeito com os idosos. “As pessoas não têm educação, estão sem paciência. Não nos respeitam. Hoje a maior dificuldade é falta de compreensão, depender da boa vontade de outros, pois eles esquecem que vão ficar velhos ou talvez nem cheguem a terceira idade.” Ela conta que é respeitada pela família, mas ainda falta muito para o idoso conquistar a consideração que merece.

Um levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta que os idosos em números concretos são 31,23 milhões de pessoas. Nos últimos nove anos esse número aumentou 39,8% e quando mais cresce o segmento aumenta a certeza de que ainda há muito o que a fazer.

Entretanto em meio a tantos relatos e diferenças entre os idosos, a alegria contagiante do microempreendedor Almir da Conceição, mostra que há esperança. Ele se sente grato por ter 63 anos e estar na ativa. São 16 anos com sua barraca de pipoca e churros na Avenida Amaral Peixoto, no centro de Niterói.

“Trabalhei muitos anos como segurança patrimonial nessa avenida. Gosto de ajudar ao máximo as pessoas: atravesso cadeirantes, deficientes, distribuo pipocas para moradores de rua e isso é gratificante.” conclui o Almir, que espera a aposentadoria para colocar alguém no seu lugar e descansar.

Em nota a Secretaria Municipal do Idoso (SMID) de Niterói informou que não mede esforços para que as pessoas com mais de 60 anos, que representam uma parcela tão importante da população de Niterói, tenham acesso a todos os direitos a que lhes são cabíveis.

Entre as medidas da SMID, está a disponibilização de eventos e atividades focados no bem-estar do idoso, além de orientações jurídicas oferecidas a esse público, uma iniciativa em parceria com a OAB-Niterói.

A Secretaria reitera que se reúne constantemente com grupos e associações ligadas à população idosa e ouve suas demandas, que muitas vezes se tornam grandes projetos. E anuncia que um evento em comemoração ao Mês do Idoso está sendo organizado e será divulgado em breve.

Sobre as reclamações de acessibilidade, a Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser), responsável pelo Projeto Orla-Centro, informa que tem como objetivo a revitalização de todo o Centro, priorizando as calçadas.