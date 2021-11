No jogo da taça, Botafogo empata com o Guarani

O sufoco de uma terceira temporada em sua história disputando a segunda divisão nacional acabou neste domingo (28) para o Botafogo. Com o título e acesso assegurados por antecipação, o alvinegro, para cerca de 33 mil torcedores presentes no Nilton Santos, empatou em 2×2 contra o Guarani.

A equipe de Campinas até assustou, ao sair na frente com Ronaldo Alves mesmo com um jogador a menos. No entanto, Marco Antônio e Rafael Navarro viraram para o Glorioso. Em um momento de desatenção da defesa, o fonclórico atacante Lucão do Break deu números finais à partida.

O principal momento do evento veio apenas após o apito final, quando foram entregues as medalhas e a taça de campeão ao elenco. O Botafogo encerrou a campanha na Série B de 2021 com 70 pontos conquistados em 38 rodadas. Além do alvinegro, Goiás, Coritiba e Avaí também conquistaram o acesso á elite do futebol nacional.

Foto: Vitor Silva/Botafogo