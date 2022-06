No feriadão, Rio das Ostras sedia Circuito Sesc de Jazz & Blues

Foto>: Deanna Bogart

O primeiro Circuito Sesc de Jazz & Blues chega à Rio das Ostras no feriado de Corpus Christi, com uma programação cultural reunindo o melhor do jazz e blues, promovendo o reencontro dos grandes shows com o público amante deste gênero musical.

De 16 a 19 de junho, a 18ª edição do consagrado Rio das Ostras Jazz & Blues receberá artistas como o trompetista japonês Takuya Kuroda, o pianista cubano Roberto Fonseca, a baixista dinamarquesa Ida Nielsen, a cantora Americana Deanna Bogart, o gaitista americano de blues e R&B Hook Herrera, a lendária banda A Cor do Som – ganhadora do Grammy Latino 2021 de melhor disco de música instrumental pelo álbum “Rosa”, o vencedor do The Voice Brasil – Tony Gordon, que especialmente em Rio das Ostras terá a participação da Banda Jamz, Blues Etílicos, Blues Beatles, As Mulheres do Blues, Nelson Faria Quarteto, Márvio Ceribelli, entre outros músicos, são a garantia de boa música e muita diversão em shows totalmente gratuitos.

Uma das principais atrações dessa edição do Rio das Ostras Jazz & Blues, Takuya Kuroda se apresentará na abertura do festival, no Palco Boca da Barra, a partir das 17h, e no dia 17 de junho, a partir de 20h30, no palco principal Costazul.

Para o repertório, o trompetista incluirá músicas dos seus álbuns Rising Son, lançado em 2014, Ziguezague (2017) e Fly Moon Die Soon (2020). “Estou muito animado para voltar ao Brasil (o músico esteve em 2012 no país), com meus amigos e músicos incríveis. Ansioso para compartilhar a minha música com vocês!”, declara o instrumentista.

Embrião do que agora é um circuito por cinco cidades, o Rio das Ostras Jazz & Blues Festival acontece há 17 anos, atraindo um público de aproximadamente 80 a 100 mil pessoas por edição, durante os quatro dias de sua realização, incluindo turistas estrangeiros e pessoas de todo o país. Desde a sua criação, em 2003, o Rio das Ostras Jazz & Blues Festival realizou mais de 550 shows, 100 palestras e workshops para cerca de 1 milhão de espectadores.

A programação paralela inclui, no Espaço Arthur Maia (antiga Casa do Jazz), shows de novas bandas de cidades do norte-fluminense e da Costa do Sol, com apresentações nos intervalos dos shows principais. O Festival traz ainda o Clube do Vinil, espaço onde os aficionados e colecionadores das famosas “bolachas” poderão trocar ideias, comprar e trocar seus discos.

O Rio das Ostras Jazz & Blues reúne um total de 31 shows em sua programação, sendo 22 nos quatro palcos espalhados pela cidade e nove no Espaço Arthur Maia (Cidade do Jazz), com a seguinte distribuição:

– 13 bandas principais, sendo 6 internacionais e 7 nacionais e 4 bandas da cidade de Rio das Ostras que se revezarão nos palcos de Costazul, Iriry e Boca da Barra;

– 3 bandas de novos talentos, músicos da região da Costa do Sol e Norte Fluminense que já estão na estrada a algum tempo querendo mostrar o seu novo trabalho. As apresentações serão no Palco da Praça de São Pedro;

– 9 bandas regionais que se apresentarão na Casa do Jazz (palco de Costazul) de quinta-feira a sábado.

O Circuito Sesc de Jazz & Blues conta com o apoio do Governo do Estado através da Secretaria de Cultura e da Secretaria de Turismo do Estado do Rio de Janeiro e as próximas etapas do festival serão Niterói (24 a 26 de junho) e Barra do Piraí (15 a 17 de julho).

Site do Rio das Ostras Jazz & Blues: https://www.riodasostrasjazzeblues.com /

Palcos e programação

DIA 16 – Quinta-Feira

Palco Lagoa de Iriry – 14h

ARI BORGER TRIO

Palco Boca da Barra – 17h

TAKUYA KURODA (USA)

Cidade do Jazz – Costazul

20h – Espaço Arthur Maia

BRUNO PIROZI

BANDA TANGERINE

BLACK 2 BLUES

Palco Principal – 20h30

CIDA GARCIA

NELSON FARIA QUARTETO – PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE CHICO CHAGAS

HOOK HERRERA BLUES BAND (USA)

AS MULHERES DO BLUES

DIA 17 – Sexta-feira

Palco Novos Talentos – Praça São Pedro – 11h15

ROBSON FARAH

Palco Iriry – 14h

BLUES BEATLES

Palco Boca da Barra – 17h

IDA NIELSEN & THE FUNKBOTS (DINAMARCA)

Cidade do Jazz – Costazul

20h – Espaço Arthur Maia

XANDÃO TAVARES

MAMOOTH BAND

PAIOL SONORO

Palco Principal – Costazul – 20h

MÁRVIO CIRIBELLI

TAKUYA KURODA (USA)

DEANNA BOGART & BIG JOE MANFRA BLUES BAND (USA)

BLUES ETÍLICOS

DIA 18 – Sábado:

Palco Novos Talentos – Praça São Pedro – 11h15

MICHA DEVELLARD

Palco Iriry – 14h

DEANNA BOGART & BIG JOE MANFRA BLUES BAND (USA)

Palco Boca da Barra – 17h

HOOK HERRERA BLUES BAND (USA)

Cidade do Jazz – Costazul

20h – Espaço Arthur Maia

TANGO REVIRADO TRIO

KM 50

REUBES PESS BAND

20h30 – Palco Principal

TONY GORDON

ROBERTO FONSECA (CUBA)

IDA NIELSEN & THE FUNKBOTS (DINAMARCA)

A COR DO SOM

DIA 19 – Domingo:

Palco Novos Talentos – Praça São Pedro – 11h15

SKA JAZZ FAVELA

Palco Iriry

14h – TONY GORDON & BANDA JAMZ

15h30 – A COR DO SOM