No Estado do Rio, 3.463 óbitos confirmados

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informou na quinta-feira (21) que há 32.763 casos confirmados e 3.463 óbitos por coronavírus em todo o estado. Há ainda 1.115 óbitos em investigação e 227 foram descartados. Até o momento, entre os casos confirmados, 26.843 pacientes se recuperaram da doença. Nas últimas 24 horas, 175 morreram de covid-19. A capacidade de testagem do Laboratório Central Noel Nutels (Lacen) e laboratórios parceiros dobrou, passando de 900 para até 1.800 amostras analisadas por dia. Casos e óbitos também podem ser confirmados por critérios clínico-laboratoriais, ou por exames em laboratórios privados habilitados.

Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira: Rio de Janeiro – 18.743; Niterói – 1.553 (atualizado prefeitura); Nova Iguaçu – 1.185; Duque de Caxias – 1.171; São Gonçalo – 859; São João de Meriti – 608; Volta Redonda – 546; Itaboraí – 530; Belford Roxo – 501; Mesquita – 411; Angra dos Reis – 404; Queimados – 384; Campos dos Goytacazes – 372; Magé – 351; Petrópolis – 273; Nilópolis – 244; Teresópolis – 235; Cabo Frio – 224; Maricá – 200; Macaé – 189;

Itaguaí – 149; Rio das Ostras – 147; Barra Mansa – 123; Resende – 120; Nova Friburgo – 117; Paracambi – 115; São Fidélis – 94; São Pedro da Aldeia – 90; Saquarema – 84; Três Rios – 83; Araruama – 82; Japeri – 81; Barra do Piraí – 71; Paraty – 70; Cachoeiras de Macacu – 68; Seropédica – 68; Paraíba do Sul – 59; Guapimirim – 57; Casimiro de Abreu – 55; Iguaba Grande – 52; Rio Bonito – 52; Valença – 51; Piraí – 49; Tanguá – 46; Bom Jesus de Itabapoana – 44; Mangaratiba – 42; Itaperuna – 37; São João da Barra – 37; Armação de Búzios – 33; Arraial do Cabo – 33; Sapucaia – 32; São Francisco de Itabapoana – 31; Pinheiral – 30; Itaocara – 28;

Santo Antônio de Pádua – 28; Silva Jardim – 24; São José do Vale do Rio Preto – 22; Quissamã – 20; Vassouras – 17; Cambuci – 15; Mendes – 15; Miracema – 14; Rio Claro – 14; Carmo – 12;

Italva – 12; Miguel Pereira – 12; Porciúncula – 12; Bom Jardim – 11; São José de Ubá – 11; Areal – 10; Paty do Alferes – 10; Aperibé – 9; Conceição de Macabu – 9; Carapebus – 8; Cordeiro – 7; Itatiaia – 7; Natividade – 7; Cardoso Moreira – 6; Engenheiro Paulo de Frontin – 6; Porto Real – 5;

Rio das Flores – 5; Cantagalo – 4; Quatis – 4; Santa Maria Madalena – 4; Laje do Muriaé – 3; Macuco – 3; Sumidouro – 3; Comendador Levy Gasparian – 2; São Sebastião do Alto – 2; Varre-Sai – 1; Município em investigação – 7.

Já as 3.412 vítimas de Covid-19 no estado foram registradas nos seguintes municípios: Rio de Janeiro – 2.376; Duque de Caxias – 167; Nova Iguaçu – 112; São Gonçalo – 76; Niterói – 85 (atualizado prefeitura); Belford Roxo – 60; São João de Meriti – 59; Itaboraí – 45; Mesquita – 44;

Magé – 37; Nilópolis – 28; Petrópolis – 27; Itaguaí – 24; Volta Redonda – 20; Angra dos Reis – 19;

Teresópolis – 19; Maricá – 18; Macaé – 17; Campos dos Goytacazes – 14; Nova Friburgo – 13;

Barra do Piraí – 12; Tanguá – 12; Rio das Ostras – 11; Queimados – 10; Cabo Frio – 9; Barra Mansa – 8; Resende – 8; Guapimirim – 7; Iguaba Grande – 7; Paracambi – 7; Cachoeiras de Macacu – 6; Casimiro de Abreu – 6; Saquarema – 6; Japeri – 4; Paraíba do Sul – 4; Rio Bonito – 4;

São Pedro da Aldeia – 4; Sapucaia – 4; Seropédica – 4; Araruama – 3; Itaocara – 3; Mangaratiba – 3; Paraty – 3; Silva Jardim – 3; Valença – 3; Arraial do Cabo – 2; Bom Jardim – 2; Bom Jesus de Itabapoana – 2; Piraí – 2; São Francisco de Itabapoana – 2; São João da Barra – 2; Vassouras – 2;

Carapebus – 1; Engenheiro Paulo de Frontin – 1; Italva – 1; Mendes – 1; Miguel Pereira – 1; Santo Antônio de Pádua – 1; Três Rios – 1.