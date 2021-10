No dia do servidor público, Maricá anuncia reajuste salarial da categoria

Projeto de Lei será encaminhado para aprovação da Câmara Municipal

O prefeito de Maricá, Fabiano Horta, anunciou ontem (28), dia do servidor público, que vai enviar à Câmara Municipal, projetos de lei que garantam reajuste salarial aos servidores da Guarda Municipal, Defesa Civil e servidores estatutários. Entre os projetos há também recomposição inflacionária dos últimos quatro anos para servidores comissionados e, auxílio-alimentação para todos os servidores municipais. Os respectivos reajustes e benefícios estão previstos para começarem a valer a partir de 1ºde janeiro de 2022.

“Hoje é o dia do servidor e da servidora pública, funções tão importantes para o coletivo, para a dinâmica da vida social do Brasil e, queremos fazer uma homenagem, um agradecimento a todos os servidores de Maricá, reafirmando a sua importância e o valor que eles têm na construção de uma nação, de uma sociedade que se unifica”, afirma o prefeito.

“Estou enviando a Câmara Municipal de Maricá projetos de lei que garantem o reajuste salarial a guardas municipais e a servidores estatutários que já vem tendo, pelo plano de cargos e salários da prefeitura, ao longo dos últimos anos, reajustes feitos. Mas avaliamos que é importante continuar com essa política de valorização salarial do nosso servidor”, reafirmou Fabiano, anunciando também uma reposição inflacionária aos cargos comissionados que, desde 2017 não recebem nenhum reajuste.

De acordo com os projetos enviados por Fabiano à Câmara Municipal, os cargos comissionados (assessoria de 1 a 6) receberão recomposição inflacionária de 23%, já servidores de funções gratificadas (7 a 12) o reajuste será de 12%. Servidores da Guarda Municipal e Defesa Civil o ajuste corresponderá a 5%.

Já os servidores efetivos, que tiveram nos últimos três anos reajuste de 10%, também perfazendo ao longo dos últimos quatro anos 40% de reajuste total, receberão, de acordo com o projeto de lei enviado pelo prefeito, um reajuste salarial de 10%.

Auxílio-alimentação

Em relação ao auxílio-alimentação o benefício será concedido mensalmente em moeda Mumbuca a todos os servidores municipais de Maricá, sendo 440 Mumbucas (equivalentes a R$ 440) para servidores com carga horária de trabalho superior a 30 horas semanais e 220 Mumbucas (equivalentes a R$ 220) para servidores com carga horária de trabalho inferior a 30 horas. Os servidores que ainda não possuem conta no Banco Mumbuca deverão abrir uma. A dinâmica de utilização será a mesma já praticada com o abono natalino.

“Estamos regulamentando, por decreto, o auxílio-alimentação que vai atingir todos os servidores de Maricá. Estou falando de professores, de estatutários, de guardas municipais, enfim, de todos os servidores públicos municipais que vão ter a partir de primeiro de janeiro o seu auxílio-alimentação garantido”, destacou Fabiano explicando em seguida que o benefício será concedido através de decreto, pois já está estabelecido com base na Lei 001 de 1990, artigo 69. “Tomamos essa medida porque julgamos necessário no momento que temos a precarização do trabalho no Brasil é importante reafirmar a dimensão e a dignidade do trabalhador e do nosso servidor”, completou o prefeito.

“É olhando para o servidor com essa perspectiva que nós queremos e vamos contar certamente com a Câmara Municipal de Maricá para que possamos recompor os salários dos nossos servidores, dando a eles mais dignidade e acima de tudo a certeza da sua valorização enquanto servidor público”, concluiu o prefeito.

Reajuste de 20% para professores da rede municipal

Vale lembrar que a Prefeitura de Maricá concedeu recentemente um reajuste de 20% no salário-base dos professores da rede municipal de ensino. Fabiano Horta anunciou a medida no dia 15 de outubro, no Dia do Professor. O projeto de lei prevê ainda aumento de 10% para 12% nos valores das faixas de progressão por classes da categoria. Pelo Plano de Cargos e Salários da Educação de Maricá, existem hoje seis classes, de acordo com o nível de graduação do profissional, que podem ir desde o Ensino Médio Normal ao Pós-Doutorado. O reajuste também passa a valer a partir de janeiro de 2022.