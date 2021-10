No dia de seu aniversário, Paulo Gustavo é homenageado com projeções no MAC

No ‘Dia do Humor’ – criado especialmente em sua homenagem – frases e imagem do artista iluminaram o mais importante símbolo cultural de Niterói

Um espetáculo visual iluminou a fachada do Museu de Arte Contemporânea de Niterói, no início da noite deste sábado (30). Quem passou pelo local pôde observar uma série de projeções em homenagem ao ator e humorista Paulo Gustavo, que completaria hoje 43 anos.

Símbolo máximo da cultura na cidade, nada mais significativo do que a escolha do MAC para a cidade homenagear um de seus mais ilustres representantes. Durante a projeção, além da imagem do artista, as frases “rir é um ato de resistência”, “rir é um ato de amor” e ‘rir é um ato de solidariedade”, lembraram que o artista fazia do humor, não apenas uma inspiração artística, mas também uma inspiração de vida.

O evento foi produzido pelo canal Multishow, que promoveu a projeção no MAC. Um vídeo-manifesto foi veiculado nas redes sociais do canal relembrando o papel que o humor tem na vida das pessoas. O Multishow também promoveu um grande “Gargalhaço” virtual.