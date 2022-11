No Dia de Finados, o trabalho discreto de um personagem fundamental

Nesta quarta-feira (2), Dia de Finados, apesar da enorme saudade que habita os corações, A TRIBUNA conversou com um personagem discreto, às vezes despercebidos, que é de numa importância no ritual da despedida. Um profissional que assume a responsabilidade de trabalhar e acolher famílias, com muito respeito, dignidade, discrição. Esse personagem é o coveiro.

Renato de Oliveira Melo trabalha na função há 22 anos no cemitério Maruí, em Niterói. Ele diz que é preciso manter um distanciamento emocional. “A gente não pode sentir o que eles sentem, mas tudo é feito com responsabilidade, na hora certa, com os recursos que temos. A maior parte das pessoas colabora, sabe que é como se eu estivesse vendo um filme, não posso absorver a dor”.

Ele não sabe precisar quantos sepultamentos já fez ao logo desses mais de 20 anos, mas comenta que ficou muito emocionado quando precisou enterrar amigos próximos. Uma sensação muito dura porque ele precisa realizar o ofício e homenagear a pessoa querida ao mesmo tempo.

Histórias

Renato conta que já passou por diversas situações e desmonta a ideia de que todo coveiro vê assombrações.

“Eu nunca vi fantasma não, muita gente acha que coveiro vive vendo assombrações. Mas alguns casos viraram lendas por aqui, como a história de uma moça que estava ajudando um colega a pintar uma sepultura. Um outro colega se aproximou e perguntou quem era a moça que estava com ele. O outro perguntou ‘que moça?’ e ambos perceberam que não havia mulher nenhuma, o rapaz estava sozinho na manutenção do túmulo”.

Sobre momentos que marcaram, Renato já presenciou, familiares brigando ou se jogando dentro da cova em desespero. “Já vi pessoas caindo dentro de sepulturas, de propósito e sem querer. Eu mesmo já passei pela experiencia. Mas já vi brigas, já agrediram um amigo nosso aqui, são momentos muito tensos para nós e as famílias”.

Entre fatos e lendas, um lugar que sempre chama a atenção dos visitantes. É o caso do menino Paulo Cesar Medina, que morreu afogado com apenas 7 anos. Sua sepultura recebe visitas constantes de pessoas que acreditam na ajuda do jovem. Como se fosse um anjo.

Ele lembrou do tempo árduo da pandemia, onde o esforço foi maior para realização dos serviços. Foi um grande enfrentamento para todos os profissionais que acham que coveiros e atendentes precisam ser mais valorizados. Nosso personagem encerrou a conversa com a frase que está no portal do cemitério: “Aqui todos se igualam”.

Movimento já teve início nos cemitérios

Na manhã de terça-feira (1), o movimento de visitantes já havia começado no Maruí e em outros cemitérios da cidade. Para Márcia Cristina de 24 anos, isso é bom. Ela sempre vai ao local no dia de finados para realizar o trabalho de limpeza e manutenção dos túmulos. Vê como um dinheiro extra que faz diferença, especialmente agora que ganhou o segundo filho que está com apenas com cinco meses.

“Há 11 anos eu venho aqui. Trabalho na limpeza, manutenção de jarros de flores”. Marcia diz não cobrar valor fixo e deixar a pessoa livre para colaborar com quanto puder.

O túmulo de Paulinho é um dos mais visitados no cemitério do Maruí

Para as homenagens em flores naturais a proprietária da Acácia Flores, Gabriela Saldanha, diz que hoje as pessoas começam a aparecer, e sobre valores revelou que “as flores naturais são mais procuradas, e hoje meia dúzia de um arranjo está saindo por R$ 50 e uma dúzia a R$ 80”.

Ela explica que “geralmente as pessoas buscam por vasos e montam os arranjos aí o valor pode variar”.

Cemitérios da cidade terão homenagens aos falecidos

Há uma expectativa de que o volume de visitantes nos cemitérios supere o do ano passado. O dia terá programação de missas e homenagens em diversas cidades.

Dom José Francisco, Arcebispo Metropolitano de Niterói, celebrará no Cemitério de Parque da Paz, às 9h e à tarde, às 16h no Maruí, Capela Nossa Senhora das Dores.

O Cemitério Parque da Colina preparou a “Árvore da Homenagem”, um espaço onde os visitantes podem escrever mensagens dedicadas aos seus entes queridos, também haverá missa às 10h e 16h. No Cemitério São Lázaro em Itaipu, a celebração acontece às 9h30.

No Barreto, o Cemitério Maruí no Barreto na Capela Nossa Senhora das Dores, do Cemitério do Santíssimo Sacramento, haverá celebrações às 08h, 10h, 12h, 14h e 16h. E na Arquiconfraria Nossa Senhora da Conceição: 11h

No município de São Gonçalo, as missas que ocorreriam nos cemitérios de São Gonçalo e São Miguel foram canceladas.

Em Maricá haverá missa às 8h. No Município de Itaboraí no Cemitério São João Batista: 9h; e no

Cemitério Parque da Paz: 9h e 15h. Na região doa Lagos, em Saquarema, no Cemitério municipal haverá missa às 10h e no Cemitério Sampaio Corrêa às 8h.