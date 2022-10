No debate na Globo Bolsonaro e Lula não poderão encostar um no outro

No próximo debate presencial, realizado pela TV Globo em 28 de outubro, os candidatos Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) poderão andar pelo palco, mas não estão autorizados a encostar a mão um no outro. As informações são do colunista Lauro Jardim.

No último encontro, exibido pela Band, Bolsonaro chegou a colocar a mão sobre o ombro de Lula, que sutilmente a retirou. A imagem viralizou nas redes sociais e gerou uma série de reações e análises sobre a suposta intenção do atual presidente. A hipótese é de que ele queria evidenciar a diferença de altura entre ambos.

As regras para o debate foram definidas em reunião com a campanha dos candidatos com a Rede Globo. O programa terá quatro blocos, sendo os dois primeiros de 30 minutos cada. Depois, Lula e Bolsonaro terão que administrar 15 minutos de confronto direto.

O debate acontece dois dias antes do segundo turno.