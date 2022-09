No carisma, Jessie J dribla problemas técnicos no Rock in Rio

Foi difícil, mas Jessie J conseguiu agitar a Cidade do Rock no último show do Palco Sunset, na noite desta quinta-feira (8). No começo do show, o áudio baixo era perceptível pela maior parte do público.

Mesmo assim, com o carisma de uma artista com décadas de estrada e muitos sucessos, Jessie J conseguiu superar as dificuldades. Da metade do show até o final, quando os maiores sucessos entraram no set, a galera cantou, pulou e dançou.

A artista veio ao Rio de Janeiro para apresentar o seu mais recente álbum, “R.O.S.E” — o quarto disco de estúdio da carreira, lançado em maio de 2018. Dona de uma voz única, Jessie é considerada uma artista diferenciada, com uma carreira de sucesso e composições que flertam com elementos do hip hop, soul e R&B.

Ainda nesta quinta-feira, se apresentam no Rock in Rio a banda italiana Måneskin, seguindo do headliner da noite, Guns ‘n’ Roses. O jornal A TRIBUNA está na cidade do Rock acompanhando de perto tudo sobre o maior festival de entretenimento do mundo.