No boxe, Herbert Conceição passa para a semi e garante, pelo menos, o bronze

O Brasil tem mais uma medalha garantida nas Olimpíadas. Isso porque o boxeador Herbert Conceição derrotou o atleta do Cazaquistão Abilkhan Amankul, por 3 a 2, pelas quartas de final, e se classificou para a semifinal da categoria até 75kg. Na disputa por uma vaga na decisão, Hebert terá pela frente Gleb Bakshi, do Comitê Olímpico Russo, na quinta-feira (5) às 3h18, no horário de Brasília.

Conceição iniciou no boxe há oito anos e declarou que o fato de ter uma medalha garantida é a realização de um sonho que sempre teve desde que começou a lutar.

“Sensação incrível escrever o meu nome na história do esporte brasileiro como medalhista olímpico. Eu que sempre sonhei quando comecei no esporte, no boxe em 2013. Fico feliz e agradeço a todas as pessoas que fizeram parte disso. Apesar de eu lutar sozinho no ringue, essa medalha tem muita gente que trabalha comigo. Agora é manter o foco porque ainda faltam duas lutas”, disse Hebert.

Como o boxe não tem disputa pelo terceiro lugar, o boxeador brasileiro garantiu o bronze com a classificação para a semifinal. Quem também está nessa fase e já tem pelo menos o bronze o confirmado é Abner Teixeira, da categoria até 91kg.

Foto: Júlio César Guimarães/COB