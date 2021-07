Nível de contaminação, em São Gonçalo, está em nível baixo

O município está na fase amarelo 1, que indica risco médio de contaminação. As sanitizações, testagens e, principalmente, a vacinação para as pessoas da população em geral fizeram com que a cidade descesse nos indicadores de proliferação da doença, depois de passar mais de três meses na fase amarelo 2 de contaminação.

O levantamento do setor de Vigilância Epidemiológica da semana 25/2021, que corresponde a 20/06 a 26/06, aponta que São Gonçalo obteve oito pontos nos indicadores que avaliam a contaminação por covid-19. A ocupação de leitos de UTI adulto por covid-19 contabilizou quatro pontos, fazendo com que a cidade passasse para a fase 1 de contaminação. A variação de óbitos, dois. A variação de pacientes internados, mais dois pontos. A porcentagem dos casos notificados e a ocupação de leitos de enfermaria não pontuaram, já que estão em queda constante.

Na semana 25/2021, os indicadores apontaram 80% de ocupação de leitos de UTI adulto, obtendo quatro pontos. Na semana anterior, eram 89% (seis pontos). Já a ocupação de leitos de enfermaria caiu de 51% da semana anterior para 49% nesta semana (0 ponto). A variação de óbitos pelo Coronavírus ficou com 0,69, totalizando dois pontos. Na semana anterior foi de 0,8, também contabilizando dois pontos. A variação de pacientes internados teve o mesmo índice nas duas semanas – 0,95, obtendo 2 pontos. E, por último, a porcentagem dos casos da covid-19 notificados saiu de -44% para -54%, que também não pontuou.

É importante ressaltar que as avaliações de confirmação de óbitos sofrem alterações, diariamente, e que são referentes a datas retroativas devido ao processo de investigação da Vigilância Epidemiológica com base em resultados dos testes realizados pelos pacientes.

“Os indicadores de avaliação para contaminação da doença em nosso território (covidímetro) estão em queda constante. Embora esses indicadores estejam em queda, não podemos esquecer de continuar orientando toda a população, mesmo imunizada, a manter as medidas restritivas e sanitárias necessárias para evitar a transmissão da covi-19, visto que, a vacina não impede da pessoa ser contaminada, mas evita que evolua para a forma mais grave da doença”, explicou a Coordenadora da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, Gláucia Capibaribe.