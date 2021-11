Nittrans retoma reversível na Praia de Icaraí nesta segunda-feira

A partir desta segunda-feira (29), será retomada a faixa reversível na Praia de Icaraí no sentido Centro. A faixa reversível será montada nos dias úteis, das 6h às 10h, entre as ruas Mariz e Barros e Álvares de Azevedo. A retomada desta operação acontece após a redução das medidas sanitárias em relação à pandemia, o que resultou no aumento da movimentação de veículos nas ruas. Desta forma, é necessária a adoção de medidas para garantir a fluidez do trânsito na cidade.