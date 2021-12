NitTrans promete desatar nó do trânsito na Região Oceânica

O primeiro domingo do verão acabou sendo de muito estresse para milhares de pessoas que buscavam curtir as praias da Região Oceânica da cidade. Motoristas chegaram a levar horas para se deslocar entre a região central da cidade e bairros como Piratininga, Itaipu e Camboinhas. Para os próximos finais de semana, a NitTrans irá intensificar a atenção no que diz respeito ao tráfego de veículos.

Para Gilson Souza, presidente da autarquia, o engarrafamento de domingo foi agravado pela chegada de habitantes de outros municípios, como São Gonçalo, Itaboraí e Maricá. Gilson pontua que, mesmo com a Operação Praias já em andamento, existe a dificuldade em mensurar a chegada do público externo.

“O plano já está implantado desde novembro. Tivemos um público represado dos municípios vizinhos vindo às praias no domingo. É humanamente impossível controlar esse público. Todas as praias ficaram lotadas e o acesso a elas é único”, disse Gilson, recordando que as vias são utilizadas tanto pelos moradores da cidade quanto pelo público externo.

Na sequência, Gilson Souza ressalta que o efetivo da Operação Praias vem sendo empregado normalmente no sentido de organizar o trânsito e realizar autuações sobre irregularidades. A ideia é, ao longo dos próximos finais de semana, intensificar as fiscalizações, com o efetivo já empregado, e conscientizar os motoristas sobre temas como estacionamento regular, por exemplo.

Motoristas relataram terem ficado horas no trânsito – Foto: Reprodução/Redes sociais

“O trabalho está sendo feito, os agentes de trânsito estão nas ruas fazendo as autuações das irregularidades. Mas o grande volume [de veículos] vem de outros municípios. A gente vai reforçar a fiscalização porque o efetivo já está montado”, prosseguiu o presidente da NitTrans.

Por fim, Gilson confirma que será dada continuidade à remoção de veículos estacionados de maneira irregular. A Guarda Municipal irá apoiar as ações. Ele também promete reprimir a ação dos chamados “flanelinhas” e frisou que o estacionamento na Região Oceânica será gerido pela Superintendência de Terminais e Estacionamentos (Suten).

“Com as autuações que fizemos no domingo e os carros que foram removidos, as pessoas vão se conscientizar que não poderão estacionar em qualquer lugar. Iremos atuar em parceria com a Guarda Municipal. Já o estacionamento será gerido por operadores da Prefeitura”, concluiu Gilson Souza.

Recordando

No primeiro domingo do verão o trânsito deu um nó na Região Oceânica devido a grande quantidade de veículos a caminho das praias, conforme estava previsto. O tempo ensolarado do último domingo de 2021 fez com que boa parte dos niteroienses buscassem as praias da Região Oceânica como uma opção de lazer. Contudo, o grande fluxo de veículos fez com que congestionamentos fossem registrados desde a manhã até as primeiras horas da tarde.

Pelas redes sociais, motoristas relataram o engarrafamento intenso. “Estou indo para a praia, mas creio que esteja um inferno de lotada. Estou no trânsito na [Estrada] Fróes”, disse uma Niteroiense. “O Engarrafamento para sair de Piratininga está na praia! O morador não pode ir a um mercado, farmácia”, emendou outra cidadã.

A NitTrans informou que participa da Operação Praias, que integra o planejamento da Operação Verão nos fins de semana e feriados, até março de 2022, das 9h às 22h, com 24 operadores de trânsito e dez viaturas, sendo cinco motocicletas e cinco automóveis, atuando na orientação do trânsito nas vias de acesso e entorno das praias da cidade.

Previsão do tempo

O próximo final de semana, o primeiro de 2022, não deve ter as altas temperaturas registradas no último. Segundo a Climatempo, no sábado (1º), a máxima prevista é de 31ºC enquanto a mínima é de 25ºC. Há 90% de chances de chuva. No domingo (2), vai esquentar, mas a chuva permanece. Mínima de 24ºC com máxima de 35ºC, mas 90% de probabilidade de chuva.