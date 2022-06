NITTRANS monta esquema de trânsito especial em São Francisco

O Itacoatiara Pro começou quinta-feira (2), e recebe shows de artistas nacionais e internacionais, competições em diversas modalidades do esporte, como skate, canoa havaiana, surf. Por isso, a NITTRANS montou um esquema especial de trânsito na Zona Sul que entra em vigor nesta sexta-feira (3).

Algumas vias da cidade terão a presença de guardas municipais e o esquema especial trânsito começa nesta sexta-feira e vai até domingo (5), das 16h às 5h.

Confira as ruas que vão contar com a presença dos agentes de trânsito:

Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres esquina com a Rua Miguel de Farias, em Icaraí – 1 operador;

Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres esquina com a Rua Mariz e Barros, em Icaraí – 2 operadores;

Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres esquina com a Av. Almirante Ary Parreiras, em Icaraí – 1 operador;

Estrada Leopoldo Fróes com Av. Quintino Bocaiúva, em São Francisco – 1 operador;

Av. Quintino Bocaiúva com Av. Presidente Roosevelt, em São Francisco – 2 operadores;

Av. Quintino Bocaiúva com Av. Rui Barbosa, em São Francisco – 3 operadores.

Vai ser proibido estacionar nos dias 03,04 e 05/6, das 14h às 5h, na Avenida Quintino Bocaiúva entre as avenidas Presidente Roosevelt e Rui Barbosa, em São Francisco.

Na Avenida Prof. Silvio Picanço no trecho compreendido entre a Av. Rui Barbosa e Rua Juiz Alberto Nader. Segundo a NITTRANS, dois reboques com agentes de trânsito estarão no local para levar os veículos que estacionarem nas regiões proibidas.