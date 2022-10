Nittrans divulga esquema de trânsito para o Festeja Niterói 

Será proibido o tráfego de veículos pesados na avenida que dá acesso ao evento

A fim de garantir a fluidez do trânsito no acesso ao Teatro Popular Oscar Niemeyer, no Centro, para a realização do evento Festeja Niterói, a Nittrans informa que será proibido o tráfego de veículos pesados na Avenida Professor Plínio Leite, no sentido Terminal Rodoviário João Goulart, a partir das 19h do dia 22 até às 4h do dia 23.



Durante o período de interdição de tráfego de veículos pesados, o acesso dos coletivos municipais e intermunicipais ao Terminal Rodoviário acontecerá pela Avenida Visconde do Rio Branco. Ainda, serão implantadas 20 vagas de estacionamento para táxis na Av. Professor Plínio Leite, ao lado da entrada do Teatro Popular Oscar Niemeyer, das 15h do dia 22 até às 4h do dia 23.