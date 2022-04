Niteroienses viram jurados na apuração do Carnaval da cidade

O Carnaval 2022 foi um sucesso, principalmente para as escolas de samba de Niterói, que desfilaram pela primeira vez no Caminho Niemeyer, na última quinta-feira (21), sábado (22) e domingo (23).

A única missão agora é eleger a melhor escola e quem ficou com essa missão foram os niteroienses, que pela primeira vez vão poder ser os jurados e votar quais agremiações se apresentaram melhor. A votação pode ser feita através do site https://consultas.colab.re/carnavalniteroi , até essa terça-feira (26), às 17h.

De acordo com o presidente da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), Paulo Novaes, as expectativas desse carnaval surpreenderam. Os três dias de festas conseguiram reunir cerca de 45 mil foliões na Passarela do Samba do Caminho Niemeyer.

Novaes destaca importância da realização dos desfiles. “Agora com os desfiles sendo no Caminho Niemeyer, é ótimo, não só pela estrutura montada, mas trouxe mais conforto, segurança, facilidade de chegar e para melhoria das apresentações das escolas”.

O presidente da Neltur destaca que “contamos com o apoio dado pela Prefeitura de Niterói, a profissionalização do desfile, com técnicos e empresa especializados, a estrutura montada, a parceria propositiva dos órgãos da Prefeitura, a equipe da Neltur, Polícia Militar e Bombeiros, além do apoio das Ligas de Samba”.

“O Carnaval ganha uma nova configuração que impactará o turismo e o fomento da economia da cidade, além de mais emprego na construção da cultura do carnaval”, destacou Paulo Novaes.