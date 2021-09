Niteroienses que vão viajar para o exterior poderão antecipar 2ª dose da vacina contra covid

Medida foi aprovada em segunda discussão pela Câmara Municipal

O morador de Niterói que for viajar para o exterior por alguma razão profissional ou por motivo de estudo, seja a participação de um intercâmbio ou a realização de algum curso universitário, pode requerer a antecipação da segunda dose da vacina contra covid. Isso porque a Câmara Municipal aprovou, na quarta-feira (15), a medida por unanimidade em segunda discussão. A proposta teve o parecer favorável da Comissão de Saúde da Casa.

De acordo com o inciso I do artigo 2º do projeto aprovado, são contemplados com o benefício as pessoas selecionadas em programas de formação, ensino, pesquisa e trabalho no exterior com agendamento de viagem que tenham recebido a primeira dose. A medida é válida para as vacinas AztraZeneca e Pfizer.

O prazo para aplicação, segundo o parágrafo único da medida, deve ocorrer, “preferencialmente”, por volta de 14 dias antes da data da viagem por ser considerado “o intervalo necessário para geração da resposta imunológica e procurando não exceder este período”. A antecipação também deve respeitar os intervalos mínimos recomendados em bula pelos fabricantes.

Pessoa que devem passar por cirurgias emergenciais também serão contemplados

A ideia também beneficia o niteroiense que precisa se submeter a uma cirurgia de emergência. Neste caso, é necessária uma avalição prévia justificando o risco se não ocorrer a imunização antecipada. Assim como no caso de viagens para o exterior a trabalho e/ou estudo, a vacinação deve acontecer com 14 dias de antecedência.

Ainda em relação a quem precisa se submeter a uma operação média emergencial, a proposta explica que a segunda dose pode ser adiantada independentemente do tipo do imunizante usado na aplicação da primeira.

Em ambos os casos, a possibilidade de antecipação será avaliada pelo responsável do posto de vacinação, mediante disponibilidade de estoques.

A proposta é exclusiva para moradores que comprovem residência em Niterói.