Niteroienses que moram na Ucrânia estão mais perto de saírem do país

Os niteroiense Diego Silva e Mayara Faria, que moram na Ucrânia e estavam tentando voltar para o Brasil, já estão a caminho da fronteira com a Romênia para sair do país. O secretário de Direitos Humanos de Niterói, Raphael Costa, está em contato com os dois e a Prefeitura de Niterói vai pagar a passagem aérea deles após a negativa do Itamaraty.

Diego joga no clube ucraniano Kolos, clube da cidade de Kovalivka, mas antes de morar no exterior com sua esposa, morava no Morro do Palácio, no Ingá.

O secretário Raphael postou em suas redes sociais uma conversa que teve com Mayara, que está junto com o marido em um gigantesco engarrafamento para conseguir atravessar a fronteira da Ucrânia. Na postagem ele diz que se sente aliviado em saber que eles estão em trânsito e pede oração.

No último dia 25 a Secretaria Municipal de Direitos Humanos de Niterói oficiou o Ministério das Relações Exteriores uma solicitação para a missão de resgate do jogador e sua esposa. Mas a Prefeitura arcou com o custo do transporte. Segundo Raphael a secretaria está prestando assistência jurídica, psicológica e sócio-assistencial.