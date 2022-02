Niteroienses que moram na Ucrânia chegam nesta terça ao Brasil

A jornada dos niteroienses Diego Silva e Mayara Faria, que moram na Ucrânia e estavam tentando voltar para o Brasil, está perto do fim. Os jovens embarcam rumo ao Rio de Janeiro, na madrugada desta segunda-feira (28). A previsão é que cheguem ao Aeroporto Internacional Tom Jobim na noite de terça-feira (1º).

A informação foi confirmada pelo secretário Municipal de Direitos Humanos Raphael Costa à reportagem de A TRIBUNA. No último final de semana, a Prefeitura de Niterói, por meio do órgão, anunciou que arcaria com os custos do retorno do casal ao Brasil. Diego e Mayara conseguiram atravessar a fronteira da Ucrânia com a Romênia, onde irão embarcar rumo ao país natal.

Diego joga no clube ucraniano Kolos, clube da cidade de Kovalivka, mas antes de morar no exterior com sua esposa, morava no Morro do Palácio, no Ingá. A Secretaria de Direitos Humanos pede que outros familiares e parentes de pessoas, que estejam na mesma situação de Diego e Mayara, entrem em contato pelo Zap da Cidadania, através do (21) 96992-9577, para solicitar atendimento.

Há cinco dias, a Rússia iniciou uma ofensiva militar em território ucraniano. A guerra eclodiu após o governo de Vladimir Putin anunciar apoio a grupos separatistas pró-Rússia que atuam nas regiões ucranianas de Donetsk e Luhansk. Nesta segunda-feira, uma reunião com objetivo de negociar o cessar-fogo está sendo realizada na Bielorrússia.