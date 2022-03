Niteroienses que fugiram da guerra na Ucrânia chegam ao Brasil

Final feliz para o jogador de futebol Diego Carioca e sua esposa, Mayara Faria. Eles aterrissaram no Aeroporto Internacional Tom Jobim, na noite desta terça-feira (1º). O casal mora na Ucrânia, onde Diego atua profissionalmente, e fugiu da guerra que eclodiu no país europeu após a Rússia iniciar uma ofensiva militar em território ucraniano.

Emocionado, o jogador falou sobre os sentimentos que teve ao longo dos últimos dias. Ele afirmou que chegou a pensar que não conseguiria retornar ao Brasil. Por fim, o atleta disse que seu objetivo agora é reconstruir a vida ao lado da esposa e da família e pediu por paz.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

“Foi a viagem mais difícil da minha vida, a mais tensa. [Fiquei] sem saber se estaria aqui ou não. Cheguei a pensar que não estaria aqui. É uma guerra verdadeiramente perigosa. Final feliz, que eu possa vencer essa história o mais rápido possível, ao lado da minha família e da minha esposa. O que eu quero é paz”, afirmou Diego, logo após o desembarque.

Diego e Mayara embarcaram na segunda-feira (28) em Bucareste, na Romênia, país vizinho à Ucrânia, para onde conseguiram fugir por terra. Eles solicitaram ajuda às autoridades niteroienses por meio do serviço “Zap da Cidadania”, coordenado pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos. A Prefeitura de Niterói custeou a viagem do casal ao Brasil.

Fotos: Divulgação/Prefeitura de Niterói

Diego joga no clube ucraniano Kolos, clube da cidade de Kovalivka, mas antes de morar no exterior com sua esposa, morava no Morro do Palácio, no Ingá. A Secretaria de Direitos Humanos pede que outros familiares e parentes de pessoas, que estejam na mesma situação de Diego e Mayara, entrem em contato pelo Zap da Cidadania, através do (21) 96992-9577, para solicitar atendimento.

Há seis dias, a Rússia iniciou uma ofensiva militar em território ucraniano. A guerra eclodiu após o governo de Vladimir Putin anunciar apoio a grupos separatistas pró-Rússia que atuam nas regiões ucranianas de Donetsk e Luhansk. Nessa segunda-feira, uma reunião com objetivo de negociar o cessar-fogo foi realizada na Bielorrússia, mas não houve avanço. Um novo encontro deve ocorrer ainda nesta semana.