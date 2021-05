Niteroienses participam de passeio de moto em apoio ao presidente Bolsonaro

Dezenas de motociclistas se reuniram nas primeiras horas da manhã deste domingo (23), em frente da Câmara Municipal de Niterói, para realizar um passeio de moto em demonstração de apoio ao presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido). Agentes de NitTrans orientavam a concentração dos motociclistas.

Eles saíram da cidade e foram até o Parque Olímpico da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde se encontraram com o presidente. Na Barra, o presidente chegou de helicóptero ao Parque Olímpico, por volta das 10h, e deu início ao passeio até o Aterro do Flamengo. Os motociclistas que acompanhavam o presidente levavam bandeiras, faixas e ocuparam duas faixas da Avenida Embaixador Abelardo Bueno, de onde saíram em direção ao Aterro do Flamengo.

A manifestação de apoio ao presidente foi um pedido dele próprio, que tem promovido passeios de moto como já vem fazendo há duas semanas. Em Niterói, a ação foi organizada pelo Deputado Federal, Carlos Jordy (PSL) e pelo Vereador Douglas Gomes (PTC), que fazem parte da base de apoio bolsonarista da cidade.

Pressionado pelos desdobramentos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia, Bolsonaro busca mostrar força política com esses passeios ao lado de apoiadores.