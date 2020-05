Niteroienses obedecem horário do primeiro dia de transição ao novo normal

Os niteroiense atenderam às recomendações da Prefeitura de Niterói sobre as regras para a prática de atividades individuais na orla e não prejudicaram o primeiro dia da transição gradual para uma nova normalidade. Os frequentadores obedeceram aos horários determinados – de 6h às 9h para pessoas com menos de 60 anos e de 9h às 11h para idosos. A Guarda Municipal esteve presente na orla de Icaraí e também na Região Oceânica, orientando moradores e distribuindo máscaras. Na parte da tarde, as atividades físicas individuais estarão permitidas entre 16h e 22h na orla.

Nas barreiras sanitárias nos acessos à Niterói a fiscalização seguiu com equipes entrando em ônibus intermunicipais e verificando temperatura de quem chegava na cidade.

“Niterói está dando exemplo e nós, niteroienses, temos sido conscientes. É fundamental que todos respeitem as regras para uma travessia com menos sofrimento nessa pandemia”, destacou o prefeito Rodrigo Neves. “O isolamento social foi estendido até dia 30 de junho em Niterói, mas com o plano de transição gradual para um novo normal, com base na ciência e em indicadores objetivos, será possível realizar algumas atividades – respeitados os procedimentos sanitários – durante esse período”.

Nesta quinta-feira (21), até o fim da manhã, apenas um homem foi multado por não utilizar máscara e três pessoas encaminhadas para postos de saúde por apresentarem temperatura acima de 37,5ºC.

A Lei 3499/2020, que entrou em vigor nesta quinta (21), determina que a Guarda Municipal poderá multar em R$ 180 quem não estiver utilizando máscara. Os recursos serão aplicados em leitos públicos de pacientes graves de Covid-19.