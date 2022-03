Niteroienses ficam mais de 24 horas à luz de velas

Diversos bairros da cidade ficaram sem energia após chuvas de domingo. Concessionária Enel não se pronuncia

Assim como outras cidades da Região Metropolitana, Região Serrana e capital, Niterói foi sofreu com as fortes águas de março, que fecharam o verão no domingo (20). Além das ruas alagadas e quedas de árvores reportadas, a falta de energia deixou moradores da Zona Sul na escuridão por mais de 24 horas. Apesar das solicitações feitas para a concessionária, até a publicação desta reportagem, a energia não havia sido reestabelecida em algumas localidades.

É o exemplo da Avenida Sete de Setembro, antes da Avenida Roberto Silveira. Prédios e casas ao longo da via que liga Santa Rosa para Icaraí passaram um dia inteiro sem luz. A moradora Clarisse Silveira, de um dos edifícios, falou à reportagem que a rua inteira ficou sem energia. Além disso, por causa da falta de luz, celulares estavam ficando sem bateria e pior, comidas estavam descongelando, com risco de estragar. A empresa que presta serviço em Niterói não deu previsão para os moradores. Somente às 19h40, um funcionário da companhia de energia retornou à região.

O mesmo caso ocorreu na rua Justina Bulhões, 23, no Ingá. Segundo o morador Nelson, o prédio em que ele reside também é moradia de muitos outros idosos, que passaram por dificuldades com a falta de energia. Por lá, a falta e luz também durou mais de 24 horas.

Em Icaraí, a rua Ator Paulo Gustavo também foi motivo de muitas denúncias de quedas de energias. Uma delas envolvendo a Escola Municipal Professor Paulo de Almeida Campos. De acordo com a escola, as aulas ocorreram sem luz pela manhã, mesmo com as salas de aulas no escuro e sem ventilação. O preparo da merenda também foi prejudicado. Na parte da tarde, apesar do retorno da luz na região, alguns alunos faltaram as aulas por causa da insegurança sobre o reestabelecimento ou não da energia. A luz voltou às 13 horas no local.

Outra moradora, Therezinha, disse que um transformador na rua Mário Viana explodiu ontem (21), depois da entrada do Beltrão, em Santa Rosa. Estilhaços quebraram parte do telhado da garagem da moradora, que chamou técnicos da Enel. Os técnicos informaram que as telhas seriam recolocadas. Mais tarde, um supervisor da Enel foi na casa atingida, e consertou o buraco (imagem abaixo) com telhas reservas, disse Rafael, filho de Therezinha à reportagem, às 20h50.



Divulgação Divulgação

“Eu estava em casa hoje às 10h40, quando escutamos uma explosão forte e um estrondo na garagem. Moro numa Vila e todos saíram correndo para fora. Meu filho foi na garagem, e estava quebrada a telha e um pedaço de ferro no chão”, disse Therezinha.

A Tribuna procurou a Enel para responder as denúncias dos moradores e saber um prazo para o retorno da luz nas localidades citadas. No entanto, os contatos feitos via telefone, mensagem e e-mail, não foram respondidos.