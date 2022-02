Niteroienses fazem doações para Petrópolis

São diversos pontos espalhados pela cidade

A tragédia que atingiu a cidade de Petrópolis, na região Serrana, provocada por fortes chuvas desta última terça-feira (15), gerou em todo país um gigantesco sentimento de comoção e solidariedade. E a população niteroiense já está realizando diversas doações para o município, que estão sendo arrecadadas em vários locais da cidade.

Os itens essenciais, como água (galões de, no máximo, 20 litros), alimentos não perecíveis, ração para gatos e cachorros, absorventes higiênicos, fraldas infantis e geriátricas, leite em pó, produtos de limpeza e higiene pessoal, podem ser entregues em diversas regiões da cidade.

No Centro, as doações podem ser feitas no Caminho Niemeyer e na Câmara Municipal de Niterói.

Em São Lourenço, na sede do 12º Batalhão de Polícia Militar. Na Zona Sul, no Clube Central, em Icaraí. E na Região Oceânica, no Itaipu Multicenter. Todas as lojas das drogarias Pacheco e São Paulo também estão recebendo donativos.

No caminho Niemeyer, eles receberam bastante água da Secretaria de Saúde. Os itens de higiene pessoal estão entre os mais doados, como o álcool em gel. O local também aceita doações para os animais que precisam neste momento em Petrópolis. Os funcionários informaram para A TRIBUNA que tem visto muita gente querendo doar roupas também, porém o local responsável por receber é o Centro Cultural Marcelo Decolores, na Ponta D’Areia.

No Clube Central, em Icaraí, o recebimento das doações tem sido constante. Os moradores da região estão empenhados em ajudar e já encaminharam diversos artigos além de água mineral, como fraudas descartáveis e roupas.

Em campanha, o Segurança Presente Niterói arrecadou mais de 1.800 litros de água mineral. Eles receberam diversas doações de alimentos perecíveis, ração, itens de higiene pessoal e roupas. São mais de 700 roupas masculinas e 200 roupas femininas.

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Niterói (CDL), no Centro de Niterói, vai levar um caminhão com as doações no sábado (19) para Petrópolis. A CDL espera receber mais material na parte da tarde; eles já receberam até colchonete e aceitam ração, material de higiene pessoal, roupas e alimentos.

Na Pacheco do Ingá, os itens mais doados foram fraudas descartáveis, produtos de higiene e alimentos. A farmácia separou os itens em caixas para doação.