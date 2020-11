Niteroienses, famosos ou não, contam o que desejam para a cidade

“Neste 447º aniversário de Niterói, a população pode se orgulhar dessa cidade, que enfrenta um 2020 desafiador com coragem e consciência. Ouço com frequência que a família Grael é um orgulho para Niterói, mas quero dizer que Niterói também é um grande orgulho para mim. Me sinto muito honrado de ter sido escolhido pelos niteroienses para conduzir, nos próximos quatro anos, essa cidade inspiradora, de gente trabalhadora, solidária e correta. Nos próximos anos, Niterói vai continuar avançando, altiva, orgulhosa, e com autoestima recuperada”.

Axel Grael, prefeito eleito de Niterói

“A cidade é maravilhosa de morar. Eu vivo em Itaipu há 34 anos e não troco o bairro por nenhum local. Niterói ainda precisa avançar em várias áreas, mas em compensação também cresceu muito em outras como a saúde e lazer. Eu quero viver muito tempo aqui ainda e torço para que os índices de violência diminuam cada vez mais”.

Antonio Carlos Jatuí, morador de Itaipu

“Uma senhora de 447 anos. Niterói é uma cidade de muita história e riqueza cultural. Eu me lembro de quando era criança e papai levava eu e minhas irmãs ao teatro municipal para ver algumas apresentações de balé. Ano passado eu assisti minha neta se apresentando lá. Estou com 89 anos, quero ficar aqui até o último dia da minha vida. Tenho tudo que preciso aqui. A cidade é ótima para viver, as pessoas são gentis”.

Dulce Augusta Mendes, moradora do Fonseca

“Vou me mudar pra que? Aqui do alto eu tenho uma vista linda, Nasci aqui no Cavalão, meus amigos estão aqui, minha família está aqui. Aqui eu conheci a capoeira e me apaixonei. A gente tá pertinho da praia. Violência tem em todo lugar, não é só em Niterói. Eu quero que minha cidade cresça muito na educação e na saúde. E se não for pedir demais, no esporte também. Porque os jovens precisam demais dessa atenção”.

Pedro Henrique Goeck, morador do Morro do Cavalão

“Como artista, eu espero que a cidade se transforme em uma capital cultural. onde a educação e a saúde possam ser valorizadas, com qualidade de vida. É isso que eu espero para que a nossa cidade possa chegar aí aos 500, 600 anos, e a cidade cada vez crescer mais. Temos todas as condições para ser uma cidade exemplo”.

Byafra, Cantor e compositor

“Espero, de presente de aniversário para a cidade, mais eventos e incentivos às produções culturais na cidade, uma nova prefeitura com muitas ações na saúde, na educação e na nossa segurança, com atenção especial às pontas que são as crianças e os idosos. Icaraí tem muitos desafios, e Niterói está para muito além do bairro. Também desejo, que os niteroienses cuidem de sua cidade como gostariam que fosse a sua casa. Que seja um novo ano de vida muito bom, amoroso, com saúde espiritual e mental, Niterói!”.

Babi Xavier, atriz e apresentadora

“Niterói é uma cidade jovem que respira cultura, música e afeto. Se você misturar tudo isso, encontrará um niteroiense pronto pra te receber”.

Dalto, cantor e compositor